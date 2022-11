Habeck-Besuch: Wie Baden-Württemberg mehr Windräder bauen will

Der Ausbau der Windkraft kommt in Baden-Württemberg zu schleppend voran: In diesem Befund stimmten Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck und sein Grünen-Parteifreund und Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag in Stuttgart überein. Dank der Ampelkoalition in Berlin werde nun aber alles besser, schwärmte Kretschmann. „Gemeinsam mit dem Bund ziehen wir jetzt an einem Strang, die Planungszeit von sieben Jahren mindestens zu halbieren“, sagte der Regierungschef. Doch es gebe auch Rückschläge, wie das Beispiel Altdorfer Wald im Kreis Ravensburg zeige.

Weniger Windräder in Baden-Württemberg

Eigentlich wollte Habeck gleich nach Amtsantritt alle Bundesländer besuchen. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die daraus folgende Energiekrise in Deutschland kamen ihm dazwischen. Bei seinem Nachholtermin stärkte Habeck seinem Parteifreund Kretschmann demonstrativ den Rücken – obwohl Baden-Württemberg beim Windkraftausbau im Bundesländervergleich hinterherhinkt.

Laut Umweltministerium sind im ersten Halbjahr 2022 lediglich drei Anlagen neu gebaut und zehn genehmigt worden. Weil manche außer Betrieb genommen wurden, ist die Gesamtzahl der sich im Südwesten drehenden Rotoren im Vergleich zum Vorjahr sogar von 762 auf 761 gesunken. Die Leistung der Anlagen insgesamt ist derweil leicht gestiegen, weil neue, deutlich leistungsstärker sind als alte, die vom Netz genommen werden.

Im Südwesten verweist die Landesregierung hierzu seit Jahren auf den Bund als Schuldigen. Dieser habe die Modalitäten des Windkraftausbaus so verändert, dass fast nur noch Anlagen im windreicheren Norden Deutschland hinzugekommen seien. Habeck stützte diese These am Dienstag und sprach von einer „Ausbauverhinderungspolitik“ der CDU-SPD-Vorgängerregierung im Bund. „Der Ausbau ging hoch, bis das Ausschreibungsdesign der Bundesregierung geändert wurde.“ Seit 2017 stagniere deshalb der Zubau an Windrädern im Land. Flächen, auf denen der Wind schwächer weht, seien nicht „vernünftig vergütet“ worden. Mit der Neuregelung des Erneuerbaren Energien Gesetz werde sich das nun ändern, so Habeck.

Mehr Windräder werden ausgeschrieben

Der Bund werde im kommenden Jahr so viele Windenergieanlagen ausschreiben, dass „alle zuschlagsfähigen Projekte eine gute Chance haben“ – inklusive höherer Vergütung im Süden Deutschlands, die dann auch für Projektierer reizvoll seien. „Der Bund korrigiert das Ausbremsen der Windenergie. Baden-Württemberg sorgt dafür, dass Flächen gefunden und Verfahren verkürzt werden“, fasste Habeck zusammen.

3,5 statt 7 Jahre für Planung und Bau

Darüber, wie die erneuerbaren Energien im Land und vor allem die Windkraft einen Aufschwung erfahren soll, hatte Habeck zuvor mit Kretschmann und seinem Kabinett gesprochen. Windräder und Photovoltaikanlagen auf freier Fläche sollen einfacher in Wasser- und Landschaftsschutzgebieten sowie Grünzügen entstehen, erklärte Kretschmann.

Die Maßnahmen, die der Bund und vor allem Habeck mit seinem Oster- und Sommerpaket beschlossen habe, seien eine große Hilfe, denn erneuerbaren Energien stünden nun im überragenden öffentlichen Interesse. Zudem sei sein vorgegebenes Ziel, die Planungsphase eines Windrads von rund sieben Jahren mindestens zu halbieren, fast erreicht.

Dafür hatte Kretschmann eigens eine Task Force eingerichtet. Widerspruchsverfahren gegen Windräder sind abgeschafft, man arbeite an der Digitalisierung der Verfahren, so Kretschmann, der Druck auf die Genehmigungsbehörden in den Landratsämtern wachse, etwa durch Kontrollen vonseiten der Regierungspräsidien.

Warum also brauchen manche Windparks Jahre und andere wie zuletzt bei Schwäbisch Hall oder im Neckar-Odenwald-Kreis nur Monate? „Das eruieren wir gerade“, sagte Kretschmann. Ab kommender Woche spreche er darüber mit den Regierungspräsidenten und Landräten. „Wir gehen dem wirklich nach, die Landräte müssen Rechenschaft ablegen.“

Kretschmann: „Rückschlag“ im Altdorfer Wald

Trotz allem glaube er nicht daran, dass in dieser Legislaturperiode, also bis 2026, landesweit 1000 neue Windräder gebaut würden, sagte er. „Es würde an ein Wunder grenzen, wenn wir es jetzt noch schaffen würden“, so Kretschmann mit Verweis auf ein Beispiel in Oberschwaben für unerwartete Hürden. „Der Altdorfer Wald ist ein schwerer Rückschlag“, sagte er. „Das wäre das größte Gebiet gewesen für einen Windpark, das jetzt in Planung ist.“

Ende Oktober hatte Südwest-Umweltminister Thekla Walker (Grüne) in der „Schwäbischen Zeitung“ darüber geklagt, dass die Bundeswehr den Altdorfer Wald als Fläche für Tiefflugübungen reserviert hat. Das bedeutet, dass dort keine Windräder gebaut werden dürfen. Dabei soll dort mit rund 40 Anlagen auf 2000 Hektar Fläche einer der größten Windparks im Südwesten entstehen. Ihren Unmut hierüber hat Walker in Briefen an Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und Habeck zum Ausdruck gebracht.

Habeck will mit Verteidigungsministerin Lambrecht über Altdorfer Wald sprechen

Diesen konkreten Fall will der Grünen-Minister zum Anlass nehmen, den Konflikt zwischen Bundeswehr und für Windkraft bei Verteidigungsministerin Lambrecht erneut anzusprechen, erklärte Habeck nun. „Es sind viele Gebiete gesperrt wegen Sicherheitsanforderungen der Bundeswehr. Die sind auch berechtigt.“ In einer Arbeitsgruppe, die Anfang der Legislaturperiode im Bund zum Thema eingerichtet worden sei, seien allerdings Möglichkeiten für Ausnahmen in der Diskussion. Einen Schub habe der Windanlagenausbau dadurch aber noch nicht erfahren, räumte er ein. Darüber wolle er nochmal mit Lambrecht und der Arbeitsgruppe sprechen, so Habeck. „Vielleicht ist der konkrete Fall in Baden-Württemberg gut, um den Knoten hier zu durchschlagen.“