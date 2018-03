Haas will sich in Stuttgart von Tennis-Fans verabschieden

Tommy Haas will sich nach einem seinem Rücktritt vom Profi-Tennis Ende des Jahres in Stuttgart von seinen deutschen Fans verabschieden. Das kündigte das Management des 39-Jährigen am Sonntag an. „Mir liegt sehr viel daran, mich auch bei meinen vielen Anhängern in Deutschland für die jahrelange Unterstützung zu bedanken“, erklärte Haas. Bei einem Tennis-Fest mit Stars der Szene und langjährigen Wegbegleitern will der gebürtige Hamburger auch selbst noch einmal zum Schläger greifen.

Der ehemalige Weltranglisten-Zweite hatte vor wenigen Tagen am Rande des Turniers in Indian Wells das lange erwartete Ende seiner Laufbahn erklärt. Bei der Veranstaltung in seiner Wahlheimat Kalifornien amtiert Haas als Turnierdirektor.

