Höllentalbahn im Schwarzwald für acht Monate gesperrt

Die von Touristen und Einheimischen genutzte Höllentalbahn im Hochschwarzwald ist seit Donnerstag für acht Monate gesperrt. Bis Ende Oktober werde die Bahnstrecke von Freiburg bis Titisee-Neustadt modernisiert, sagte ein Sprecher der Bahn zum Beginn der Sperrung am Donnerstag. Statt der Züge verkehren in dieser Zeit Busse. Dieser Ersatzverkehr habe zum Start gut funktioniert. Betroffen ist auch die Drei-Seen-Bahn von Titisee am Schluchsee, auch hier fahren keine Züge. Von Mai an werde die zusätzlich die Zugstrecke von Titisee-Neustadt bis Donaueschingen gesperrt. Dies werde voraussichtlich bis Ende Oktober nächsten Jahres dauern.

Entlang der Strecke werden den Angaben zufolge Bahnsteige erweitert, neu beleuchtet und behindertengerecht ausgebaut. Zudem sind neue Stellwerke geplant. So könnten künftig mehr Züge fahren als bisher.

Die 36 Kilometer lange Höllentalbahn ist neben der Schwarzwaldbahn (Offenburg-Konstanz) die wichtigste Ost-West-Schienenverbindung über den Schwarzwald und zudem eine der steilsten Bahnstrecken Deutschlands. Sie überwindet knapp 400 Höhenmeter. Wegen der Streckenführung und der vielen Tunnelbauwerke ist sie eine beliebte Touristenstrecke. In Betrieb ist sie seit Mai 1887.

