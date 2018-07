Die höchsten Temperaturen bundesweit sind am Freitag in Baden-Württemberg registriert worden. Spitzenreiter waren mit jeweils 32 Grad Celsius Bad Mergentheim, Mannheim und Waghäusel-Kirrlach bei Karlsruhe. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagabend mit. Genauso warm war es demnach außerhalb von Baden-Württemberg nur noch in Frankfurt am Main. Für das Wochenende prognostizierte der DWD ähnliche Temperaturen. Kommende Woche könnte es dann noch heißer werden.