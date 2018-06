Jetzt haben sie es doch noch geschafft: Wie versprochen bringen Bund und Land die Finanzierung der Südbahn noch vor Jahresende in trockene Tücher. Nur wenige Wochen sind ins Land gegangen, seit für die komplette Strecke das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen wurde und somit Baurecht herrscht.

Man hatte schon kaum noch darauf hoffen wollen. Dass es nun nicht zu einem Fototermin mit gemeinsamer Unterschrift gekommen ist, sondern der Vertrag formlos erst in Berlin und dann in Stuttgart unterzeichnet wird, ist leicht zu verschmerzen. Hauptsache, es geht jetzt endlich los mit dem eigentlichen Bauvorhaben. Gedulden müssen sich die Bahnreisenden in Oberschwaben und am Bodensee auch so noch lange genug. Selbst wenn alles glatt geht, verkehren die E-Loks erst in fünf Jahren mit höherem Tempo.

Es wird auch höchste Eisenbahn. Dass eine so wirtschaftsstarke Region so schlecht an die überregionalen Verkehrswege angeschlossen ist, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Zumal es ja nicht nur die Schienenwege betrifft. Im Straßenverkehr sieht es auch nicht besser aus. Eine Fahrt entlang regional bedeutender Verkehrsachsen wie der B31 am Bodensee, der B30 durch Oberschwaben oder der B311 entlang der Donau kosten Zeit und Nerven. Es fehlt vielerorts an Umgehungsstraßen. Mit der Intersky-Pleite hat Friedrichshafen obendrein den Luxus einer regional verankerten Fluglinie verloren. Bestens ausgebaut ist lediglich der Bodensee-Radweg.

Wer jetzt, wie der CDU-Spitzenkandidat zur baden-württembergischen Landtagswahl, Guido Wolf, eine „Verkehrspolitik, wie wir sie uns vorstellen“ bejubelt, darf aber gerne auch erklären, warum die Region so lange den Anschluss verpasst hat. Ein grüner Verkehrsminister Hermann, den die CDU so gern als Verhinderer darstellt, ist jedenfalls noch nicht seit Jahrzehnten im Amt.

Jetzt müssen die Bauarbeiten möglichst schnell durchgezogen werden. Die Schnellbahntrasse von Stuttgart nach Ulm zeigt, dass das möglich ist.