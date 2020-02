Häuser und Autos mit Farbe beschmutzt: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in Backnang (Rems-Murr-Kreis) Hausfassaden und zwei parkende Autos mit Farbe beschmutzt. Zudem sei ein Garagentor mit einem Schriftzug versehen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Sie geht demnach von einer politisch motivierten Tat aus dem „linken Spektrum“ aus. Der Schaden belaufe sich auf mehrere Tausend Euro. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Waiblingen übernahm die Ermittlungen. Die Polizei rief Zeugen auf, sich zu melden.

Polizeimitteilung