Häftlinge aus Maghreb-Staaten: Wolf fordert mehr Abschiebungen

Angesichts steigender Zahlen von Häftlingen aus den Maghreb-Staaten fordert Justizminister Guido Wolf (CDU) einem Bericht zufolge mehr Abschiebungen. „Als Konsequenz werden wir nicht nur mehr Personal in den Justizvollzugsanstalten brauchen, sondern wir müssen auch alle Möglichkeiten prüfen, um mehr Personen in diese Länder abschieben zu können“, sagte er den „Stuttgarter Nachrichten“ (Donnerstag). „Wir gelangen, das muss man so sagen, personell und hinsichtlich der Belegung der Anstalten an unsere Grenzen.“

Wie das Blatt unter Berufung auf das Justizministerium schreibt, hat sich im Südwesten die Zahl der Häftlinge aus Algerien, Tunesien und Marokko seit 2011 fast vervierfacht. Allein seit März des vergangenen Jahres sei ihre Zahl von 156 auf 355 gestiegen. In der Haftanstalt von Stuttgart-Stammheim stellen Gefangene aus den Maghreb-Staaten demnach mit 95 Häftlingen die zweitgrößte Gruppe nach den Deutschen (199).