Bei einem Feuer in einem Stuttgarter Gefängnis ist ein Häftling verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach der Brand am Freitag in einer Zelle aus. Der Rauch breitete sich über mehrere Geschosse aus. Beamte der JVA-Stammheim bemerkten das Feuer und brachten den leicht verletzten Häftling in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Wie es zu dem Brand kam, war unklar.