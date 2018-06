Gymnastik-Trainerin Krilenko kehrt nicht nach Schmiden zurück

Der Schwäbische Turner-Bund (STB) hat sich von Trainerin Galina Krilenko getrennt. „Galina Krilenko wird nicht mehr an den Stützpunkt zurückkehren“, wird Standortmanager Michael Breuning in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert. Krilenko war seit dem 21. Oktober vom Bundesstützpunkt für Rhythmische Sportgymnastik in Fellbach-Schmiden freigestellt worden. Die Betreuerin der beiden besten deutschen Gymnastinnen, Jana Berezko-Marggrander und Laura Jung, soll während der Weltmeisterschaften 2011 in Montpellier handgreiflich gegenüber einer Sportlerin geworden sein. Krilenko bestreitet die Vorwürfe. Seit dem 21. Oktober war die 62-Jährige vom Anstellungsträger TSV Schmiden beurlaubt.

Aufgrund von weiteren Vorkommnissen am Stützpunkt Schmiden hatte sich der Deutsche Turner-Bund (DTB) bereits vor vier Monaten im „gegenseitigen Einvernehmen“ von Gruppen-Cheftrainerin Karina Pfennig getrennt.