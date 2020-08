Gutschein fürs Spieleland plus Übernachtung gewinnen

Zelten beim Ravensburger Spieleland? Das ist seit diesem Sommer möglich. Denn auf dem Feriendorf-Gelände beim Vergnügungspark in Meckenbeuren gibt es jetzt auch einen Zeltplatz mit Badehaus. Nach einem erlebnisreichen Tag im Spieleland gleich nebenan wartet am Abend in der Heimat auf Zeit ein kunterbuntes Rahmenprogramm auf alle Feriendorf-Bewohner. Kostenlos können zum Beispiel Spiele und Bücher ausgeliehen werden. Wer lieber Action will, powert sich beim Basketball mit der Maus aus.

Wir verlosen heute eine Nacht im selbst mitgebrachten, eigenen Zelt auf dem Feriendorf-Gelände für eine Familie mit zwei Erwachsenen und bis zu drei Kindern. Die Gewinner-Familie erhält außerdem freien Eintritt ins Spieleland (zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder), und zwar sowohl am Anreisetag ab 14 Uhr als auch am kompletten darauffolgenden Tag. Stundenlangem Spaß und viel Action mit Maus & Co. steht also nichts mehr im Wege.

