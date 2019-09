Gutes Essen im Krankenhaus? In Wangen gibt es das - zumindest gegen Aufpreis

Ach, wie trist doch die Tage in einem Krankenhauszimmer bisweilen vor sich hinkriechen: Der Zeiger der Wanduhr gleich neben dem Kruzifix zieht regelrecht Fäden. Das versprochene Internet ist nur in einem bestimmten Winkel des Wandschranks empfangbar.

Der nostalgische Charme des von übersteigertem Renovierungsenthusiasmus weitgehend freigehaltenen Raumes versetzt den Patienten in Melancholie. Die ersehnte Entlassung ist der einzige Silberstreif am antibakteriellen Horizont des Klinikalltags. Und natürlich die Mahlzeiten, die der Ödnis solcher Tage ein wenig Struktur bescheren.

Käse in Variationen

Die Oberschwabenklinik (OSK) in Wangen im Allgäu verspricht gegen Aufpreis ein Premiumpaket für den Aufenthalt, das auch Premium-Essen beinhalte, wie die freundliche Frau an der Pforte versichert. Tatsächlich liest sich die Menüauswahl appetitlich: Geschmortes vom Hirsch mit handgeschabten Spätzle, Fischtöpfchen mit Bismarckhering und Shrimps an leichtem Sauerrahm. Schweinelendchen, Polentataschen, Couscous mit Gemüse. Pangasius-Roulade mit Brokkolicreme auf Dillsoße.

Selbst das Frühstück bietet eine überwältigende Auswahl, wobei es bei der Bestellung leicht zu Missverständnissen kommen kann: zum Beispiel beim Käseaufschnitt. Seine Vielfalt offenbart sich nämlich nicht an einem einzelnen Tag, sondern über die Woche verteilt: mittwochs zwei Scheiben Tilsiter, donnerstags zwei Scheiben Edamer, freitags zwei Scheiben Gouda.

Polentataschen sind ein Totalausfall

Natürlich ist ein Krankenzimmer kein Restaurant. Und es ist außerordentlich schwierig, lange vorproduziertes Essen am Ende heiß und noch dazu in appetitlicher Optik vor die Nase des Patienten zu stellen. Um es vorweg zu nehmen: Dieses Kunststück gelingt den Klinikköchen – oder wer da auch immer im Hintergrund wirken mag – bei vielen Gerichten erstaunlich gut.

Einzig die Polentataschen mit einer angeblichen Füllung auf Spinatbasis überbieten sich im Wettbewerb um die totale Abwesenheit von Geschmack – und sind somit ein Totalausfall. Wiederbelebungsversuche zwecklos.

Spätzle sind nicht handgeschabt

Von ganz anderem Schlag ist da fürwahr das Hirschgulasch, in dessen Soße Wacholder sowie Nelke vernehmlich herauszuschmecken sind. Das Fleisch ist mager und dennoch nicht trocken. Sein zarter Biss lässt auf langes Schmoren schließen. Die Soße erfreut sich einer aromenreichen Tiefe und ist frei von künstlichen Mitteln zur Verlängerung.

Die Spätzle fühlen sich ein klein wenig mehlig im Mund an. Und handgeschabt sind sie auch nicht – jedenfalls nicht per Definition. Sie könnten aber sehr wohl handgehobelt sein, was am Ende nicht mehr als eine kleine Unschärfe in der Begriffsfindung ist. Für handgeschabt sind sie jedenfalls zu dick und gleichmäßig.

Pflegepersonal serviert liebevoll

Die Desserts bleiben etwas rätselhaft – zum Beispiel die glibbrige Crème brûlée, die ihren Namen schon deshalb nicht verdient, weil sie eben nicht gebrannt ist und also eine aromatisch-knusprige Zuckerschicht vermissen lässt. Und doch: Trotz spitalbedingter Appetiteinschränkungen kann das Essen in der Wangener Klinik viel mehr, als es das Klischee vermuten lässt.

Nicht zuletzt deshalb, weil hochengagiertes Pflegepersonal es liebevoll serviert, bei Wünschen flexibel reagiert und den Patienten damit nicht nur wie einen Kranken behandelt, sondern wie einen Gast.

