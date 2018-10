Von Sabine Felker

Stadtjugendreferent Tobias Götz verlässt zum Ende des Jahres die Stadtverwaltung. Er hat eine neue berufliche Herausforderung gefunden. Für die Jugendarbeit der Stadt bedeutet dies den zweiten spürbaren Umbruch innerhalb von knapp zwei Jahren.

„Es ist an der Zeit, was Neues zu machen“, sagt Tobias Götz im Gespräch mit der Trossinger Zeitung. Seinen Job als Jugendreferent in Trossingen hat er in den vergangenen fünf Jahren gerne gemacht.