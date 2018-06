Gute Konjunktur drückt die Arbeitslosenquote auf 3,8 Prozent

Die gute Konjunktur hat die Arbeitslosigkeit im Südwesten gedrückt. Im April sei die Quote auf 3,8 Prozent gesunken - 0,1 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresmonat, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Stuttgart mit. Auch im Vergleich zum Vormonat März war dies den Angaben zufolge ein Rückgang um 0,1 Punkte. Rund 228 000 Menschen waren als arbeitslos registriert, 5800 weniger als im März. Für junge Leute verbesserte sich die Lage am Jobmarkt im Jahresvergleich nicht, die Quote der Arbeitslosen unter 25 Jahren lag bei 2,8 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte höher als im April 2015. Knapp 20 000 junge Leute hatten in Baden-Württemberg der Statistik zufolge keine Arbeit.