Gutachter untersucht Karussell nach Unfall mit Verletzten

Nach dem Unfall an einem Karussell in Remseck (Kreis Ludwigsburg) untersuchen Ermittler, ob der Betreiber für das Unglück verantwortlich ist. Einem Polizeisprecher zufolge wird der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung geprüft. Ein Gutachter untersuche das Fahrgeschäft noch. „Wir hoffen, dass es schnellstmöglich Erkenntnisse gibt“, sagte der Sprecher am Montag.

Bei dem Unfall am Samstag waren vier Kinder verletzt worden, eines von ihnen schwer. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte sich eine Gondel des Fahrgeschäfts bei der Fahrt auf dem Fest im Stadtteil Neckarrems gelöst. Daraufhin war sie gegen eine weitere Gondel geprallt.

Das Kinderkarussell, bei dem sich die Gondeln mithilfe von Metallstreben auf und ab bewegten, wurde vorläufig außer Betrieb genommen. „Das Karussell ist gesichert und abgesperrt“, sagte der Sprecher.

Drei der verletzten Kinder im Alter von zehn und elf Jahren saßen in der Gondel, als diese sich während der Fahrt löste, und verletzten sich. Ein viertes Kind wurde laut Polizei vom einem umherfliegendem Teil getroffen und dadurch verletzt.

