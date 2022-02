Gustl Bayrhammer: Viel mehr als Meister Eder

Die große, weite Welt brauchte er nicht. Denn die Bretter der Bühne waren es, die ihm die Welt bedeuteten. In und um München herum, da fühlte er sich am wohlsten. Der Schauspieler Adolf Gustav Rupprecht Maximilian Bayrhammer, von allen nur Gustl genannt, ist zeitlebens bodenständig und heimatverwurzelt geblieben, eng verbunden auch mit seinem Wohnort.

„In Krailling bleibe ich, bis ich mit den Füßen zuerst aus meinem Haus hinausgetragen werde“, sagte er. Und so kam es auch, er starb in dem Ort im oberbayerischen Landkreis Starnberg, im April 1993, in seinem Haus. Ein paar Straßen entfernt fand er, der als „Meister Eder“ unvergessen ist, seine letzte Ruhestätte auf dem Friedhof. Still ist es dort an diesem grautrüben Februartag. Keine Menschenseele zu sehen. Das unspektakuläre Grab in der Nähe der Leichenhalle mit dem schwarzgrau marmorierten Stein wirkt gepflegt.

Prominenten Nachbarn auf dem Friedhof

Man muss Schneereste wegwischen, um die Namen von Bayrhammer und seiner Frau Irmgard lesen zu können. Der gebürtige Münchner ist nicht der einzige Prominente, der hier bestattet wurde. Auch die Schauspielerfamilie Fitz hat ein Grab auf dem Kraillinger Friedhof: Walter Fitz glänzte zu Lebzeiten als Franz-Josef-Strauß-Double auf dem Nockherberg. Noch berühmter war der Kammersänger Hermann Prey. Der Tenor, ein gebürtiger Berliner und Wahl-Kraillinger, trat auch international auf. Irgendwie kann man es gar nicht fassen, dass es schon fast 30 Jahre sind, seit Bayrhammer tot ist. Zu präsent ist er noch im Kopf.

Das liegt vermutlich an den Wiederholungen im Fernsehen. In denen leben die Schauspieler ja ewig weiter. Seinen 100. Geburtstag würde er am 12. Februar feiern - er, dieser „Volksschauspieler“, der weit mehr war als der „Meister Eder“. Und die Frage, die einem in den Sinn kommt, ist: Gibt es überhaupt noch Volksschauspieler und Volksschauspielerinnen?

Bescheidenheit im Einfamilienhaus

Wie Prey, so hat es auch Bayrhammer eher zufällig und vermutlich allein der damals noch günstigeren Immobilienpreise wegen ins Würmtal verschlagen. Krailling mit seinen heute gut 8000 Einwohnern ist nur eine halbe Stunde Autofahrt vom Münchner Stadtzentrum entfernt. Wer glaubt, der stets gut gebuchte Schauspieler hätte eine Villa mit zig Schlafzimmern, Bädern und Swimmingpool bewohnt, der irrt. In der Wolf-Ferrari-Straße steht es, sein Haus. Bayrhammers Anforderung hatte nur gelautet: Man sollte um es herum gehen können. „Das war meinem Vater wichtig. Es sollte kein Reihenhaus sein. Er wollte ein Einfamilienhaus mit Garten für sich allein“, erzählte sein Sohn einmal.

Es ist ein typisches Familienhaus der 1970er Jahre, renoviert, aber in der Grundsubstanz unverändert. Jahrelang habe es leer gestanden, erklärt Alexander Broschell, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeinde. Warum, das weiß so recht keiner. Der Schauspieler hätte es in seinem Testament halt so verfügt gehabt. Inzwischen ist das Haus verkauft, eine junge Familie lebt hier. Gustl Bayrhammer zog nach Krailling, da war er bereits bekannt.

Etikett des „Volksschauspielers“

Und die Feuilletons hefteten ihm das Etikett „Volksschauspieler“ an, und es war nicht ganz offensichtlich, ob das als Anerkennung oder Herabwürdigung gemeint war. Jedenfalls kann man über Bayrhammer sagen, dass er das klassische Repertoire von Shakespeare bis Shaw beherrschte. Geliebt hat ihn sein Publikum aber für die Darstellung von „einfachen“ Menschen. Über 700 Mal stand Bayrhammer allein als Himmelspförtner Petrus im Dauerbrenner „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ auf der Bühne des Residenztheaters München, seiner Geburtsstadt. „Und selbst nach 18 Jahren war es für das Publikum nicht abgenudelt“, hat er gerne gesagt.

Früh wusste der junge Gustl, dass er zum Theater wollte. Er wollte seinem Vater Max nacheifern, der ebenfalls als Theaterschauspieler seinen Lebensunterhalt verdiente. Der fand das zwar nicht gut. Doch wie das so ist: Der Junior setzte seinen Willen durch. Bis zur Mittleren Reife hielt er nach dem Besuch des Realgymnasiums an einer Münchner Kaufmannsschule durch.

Kleinere Rollen nach dem Krieg

Dann folgte ein Kapitel in seinem Leben, das viele junge Männer aus dieser Zeit am liebsten in ihrer Biografie übersprungen hätten: 1940 meldete sich Bayrhammer freiwillig zum Militärdienst. Während des Krieges war er Nachrichtenfunker bei der Luftwaffe. Später wurde er zum Nazi-Gegner, der das auch öffentlich vertrat.

Den Großteil seines Wehrsoldes habe er damals für den Schauspielunterricht bei Heinrich George am Schillertheater in Berlin ausgegeben, heißt es jedenfalls in einer Biografie über ihn. In Berlin schloss er die Ausbildung zum Schauspieler 1944 vor der Reichstheaterkammer mit Erfolg ab. Nach dem Krieg trat er noch lange in Provinztheatern und kleineren Rollen auf, unter anderem in Augsburg. Der Durchbruch gelang ihm erst 1966 mit der Hauptrolle in der Fernsehsatire „Das Bohrloch oder Bayern ist nicht Texas“, wo er an der Seite von Fritz Straßner und Ludwig Schmid-Wildy spielte. Es folgten immer mehr TV-Engagements.

Im Kampf gegen das Klischee

Im „Tatort“ war Gustl Bayrhammer der Kommissar Veigl – mit Traum-Einschaltquoten. Und allmählich wurde er zum Vorzeigebayern. Etwas, das er nie sein wollte. Man kann über ihn nachlesen, dass ihm Stereotypen genauso zuwider gewesen seien wie „volksdümmlicher Bayern-Kitsch“ oder ein „Seppl-Image“. Daher sei er auch aus dem „Komödienstadel“ ausgestiegen - weil er nicht den „bayerischen Hausdeppen“ geben habe wollen. Er selbst sagte: „Ich bin ein Bayer, ich weiß das. Aber ich versuche, das Klischeebild des Bayern immer zu korrigieren.“ Ob ihm das gelang? In jedem Fall gehörte er irgendwann zum bayerischen Schauspiel-Establishment. Egal, ob in den „Weißblauen Geschichten“, im „Tatort“ oder eben in „Meister Eder und sein Pumuckl“ - wann immer ein Film oder eine Serie mit bayerischem Kolorit gedreht wurde: Gustl Bayrhammer war gefragt. Und oft dabei.

In Krailling erholte er sich von den Anstrengungen. Wobei: Er zählt zu den ersten berühmten deutschen Schauspielern, die sich für den Umweltschutz einsetzten. So ging er gegen eine von der Stadt München geplante Mülldeponie im Würmtal vor. Dazu hatte er freilich auch persönlich guten Grund: Die Deponie sollte in der Nähe seines Hauses sein. „Trotzdem sind wir ihm in Krailling bis heute für seinen Einsatz dankbar“, sagt Alexander Broschell von der Gemeinde dazu.

Privatleben abgeschirmt

Manch anderes mehr hat Gemeindearchivarin Friederike Tschochner zu erzählen. Die Kinder im Ort seien gerne zu Bayrhammers Haus gelaufen, sagt sie. Dort hätten sie geklingelt, einige, um den alten Herrn zu ärgern, die meisten aber, um den berühmten Meister Eder aus dem Fernsehen zu sehen oder sich ein Autogramm zu holen. Sein Privatleben hat Bayrhammer weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Wie er war? Dazu kann man einen fragen, der von ihm sozusagen seine Ausbildung erhielt: Gerd Anthoff. Der erinnert sich noch gut daran, als er den früheren Kollegen das erste Mal traf: „Ich war damals schon ein fertiger Schauspielschüler, als ein Angebot des BR kam, ob ich für ein Stipendium zur Förderung des bayerischen Sprecher- und Schauspielernachwuchses vorsprechen möchte. Ich wurde genommen, und dann wurden wir da über ein Jahr lang regelmäßig unterrichtet - unter anderem von Bayrhammer.“ Der sei ein „liebenswerter Mensch“ gewesen, sagt Anthoff. Er habe ihm „Boden unter die Füße gezogen“.

Bayrhammer habe weniger kritisiert, sondern vielmehr bestätigt. „Als junger Schauspieler ist man noch unsicher, da tat es gut, wenn einer von Format lobte.“ Gerd Anthoff und Gustl Bayrhammer trafen sich immer mal wieder beruflich. Doch trotz der gemeinsamen bayerischen Herkunft wurde Anthoff das Etikett „Volksschauspieler“ nie angeheftet. Dabei war auch er in den großen bayerischen Serien zu sehen, in kleinen und in tragenden Rollen. Anthoff spielte mit in „Zur Freiheit“ ebenso wie in „Löwengrube“, vor allem aber in „Der Bulle von Tölz“ an der Seite von Ottfried Fischer.

Was ist ein Volksschauspieler?

Was ist das überhaupt, ein Volksschauspieler? Anthoff sagt: „Ich kann mit dem Begriff eigentlich nicht viel anfangen. Den Bayrhammer würde ich aber instinktiv als einen bezeichnen, wenngleich als keinen typischen.“ Die Münchner Regisseurin und Drehbuchautorin Steffi Kammermeier, die schon viele „Komödienstadel“ geschrieben und inszeniert hat, holt bei diesem Thema etwas aus. „Klassisches Theater war früher Unterhaltung für den Adelsstand. Das Volkstheater wurde indes nicht vom Adel finanziert, sondern jeder musste Eintritt zahlen“, erklärt sie. Darum sollten die Leute dort auch weniger zum Nachdenken, sondern vornehmlich zum Lachen gebracht werden.

Volkstheater sei also so etwas gewesen wie das Pay-TV oder die Streamingdienste von heute. Besetzt worden seien die Stücke mit Laien oder Schauspielern, die auf den großen Bühnen nicht engagiert wurden. „Volksschauspieler schöpfen eher aus ihrer eigenen Persönlichkeit“, sagt Kammermeier. Anthoff und Bayrhammer, fügt sie hinzu, seien allerdings beide akademische Schauspieler, ausgebildete und hochkarätige Leute, die auch abstrakte Inhalte vermitteln konnten und können.

Einer, der nicht Nein sagen konnte

Kammermeier erinnert an typische Volksschauspieler wie Michl Lang, Maxl Graf oder Erni Singerl. Die hätten nicht so nah an der hohen Bühne gearbeitet, sondern eher am Brettl. Sie hätten eine „gewisse Eindimensionalität“ gehabt, meint die Regisseurin, um gleich zu betonen, dass sie sie nicht kleinreden wolle. Zumal: Sie waren einst überaus populär. In der 1970er Jahren wurde mit Sendungen wie dem „Komödienstadel“ im Bayerischen Fernsehen Samstagabend-Fernsehprogramm gestaltet. „So bin ich noch aufgewachsen“, erzählt Kammermeier.

Sie bedauert es, dass auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern die Zeit des Volkstheaters mit seinen Stücken in Mundart langsam zu Ende zu gehen scheint. In diesem Jahr soll der letzte vom BR aufgezeichnete „Komödienstadel“ ausgestrahlt werden. Kein Volkstheater, keine Volksschauspieler. Einer wie Gustl Bayrhammer hatte enormen Erfolg, lernte aber auch dessen Schattenseiten kennen. Er sei einer gewesen, der bei Engagements nicht Nein sagen konnte, heißt es über ihn.

5000 Mal auf der Bühne

Die Folge war dramatisch: Ende der 1980er Jahre erlitt er, der lange Jahre ein starker Raucher war, während einer Theateraufführung einen Herzinfarkt. Zwar hörte er daraufhin mit dem Rauchen auf, achtete mehr auf sein Gewicht und verringerte sein Arbeitspensum. Dennoch stand er bis zuletzt vor der Kamera.

Gustl Bayrhammer, der rund 5000 Mal auf einer Theaterbühne stand und in mehr als 250 Fernseh- und Theaterproduktionen mitgewirkt hatte, starb schließlich so, wie er es sich vielleicht gewünscht hatte: daheim, während des Mittagsschlafes, in seinem Haus in Krailling. Es war der 24. April 1993, wieder ein Herzinfarkt. Er wurde 71 Jahre alt. Hunderte Fans und Freunde kamen zu seiner Trauerfeier, die damals am Münchner Waldfriedhof stattfand. „Er hat das verkörpert, was Bayern und München ausmacht“, sagte Oberbürgermeister Georg Kronawitter am Grab. Pumuckl-Erfinderin Ellis Kaut blieb ihr „Meister Eder“ - Gustl Bayrhammer - so in Erinnerung: „Er war etwas umständlich, ein alter Grantler, aber trotzdem liebenswert.“