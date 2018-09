Die Hotel- und Restaurantführer „Guide Michelin“ 2019 für Deutschland sowie für die Schweiz erscheinen erst im Februar kommenden Jahres. Bisher wurden die neuen Ausgaben, in denen die mit den begehrten „Michelin“-Sternen gekrönten Restaurants gelistet sind, jeweils im Herbst vorgestellt. Die Gründe für die Verspätung seien organisatorischer Art: Insgesamt sollen mehr Orte weltweit in die verschiedenen Länderversionen der „Michelin“-Reihe aufgenommen werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das führe zu Verschiebungen bei den traditionellen Erscheinungsterminen.

Einer Sprecherin zufolge soll es aller Voraussicht nach auch für die Zukunft bei den neuen Daten bleiben. Die letzte „Michelin“-Serie deckte Hotels und Restaurants in 29 Ländern ab.

Pressemitteilung des Guide Michelin dazu