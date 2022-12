Güterwaggon entgleist im Bahnhof

Ein entgleister Güterwaggon ist mit einem Kran am Bahnhof Wilferdingen-Singen (Enzkreis) wieder auf die Schienen gehoben worden. Einzelne Züge wurden am Mittwochmorgen umgeleitet oder durch einen Busverkehr ersetzt, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Waggon war zuvor bei Beladungsarbeiten entgleist. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Ermittler prüfen, ob sich jemand wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr strafbar gemacht haben könnte.

Pressemitteilung

