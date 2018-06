Gubanova springt bei Baden-Baden Gala für Garanča ein

Zum Abschluss der Saison präsentiert das Festspielhaus Baden-Baden in zwei Galavorstellungen am 22. und 24. Juli Stars wie Anja Harteros und Jonas Kaufmann. Neben der Sopranistin und dem Tenor sind nach Angaben des Festspielhauses auch Bassbariton Bryn Terfel und Mezzosopranistin Ekaterina Gubanova zu sehen und zu hören.

Die eigentlich eingeplante Elīna Garanča musste wegen einer Erkrankung absagen. Sie dürfe auf Anraten ihrer Ärzte mindestens eine Woche lang nicht singen, teilte Intendant Andreas Mölich-Zebhauser am Mittwoch mit. Die kurzfristig eingesprungene Gubanova hatte erst kürzlich in der „Walküre“ in Baden-Baden gesungen. Sie sei für ihn eine der besten Mezzosopranistinnen in Gegenwart und naher Zukunft, sagte der Intendant.

Die Baden-Baden Gala 2016 wird am 24. Juli im ZDF und am 13. August auf 3sat zu sehen sein. Es spielt die Badische Staatskapelle unter Leitung von Marco Armiliato. Auf dem Programm stehen romantische Opernarien und Duette. Die Saison 2016/2017 beginnt dann am 30. September mit dem Pianisten Daniil Trifonov und der Filarmonica delle Scala.

Baden-Baden Gala