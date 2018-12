Gruppenvergewaltigung von Freiburg: Zehnter Verdächtiger gefasst

Die Polizei hat im Fall des mutmaßlichen sexuellen Übergriffs durch mehrere Männer einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Er ist 18 Jahre alt und kein Unbekannter für die Polizei.

Die Ermittler der Ermittlungsgruppe "Club" erhielten im Rahmen der Vernehmungen von Zeugen den Hinweis auf einen möglichen weiteren Tatverdächtigen des Sexualdelikts vom 14. Oktober.

Eigentums- und Betäubungsmitteldelikte

Der 18-jährige Mann algerischer Staatsangehörigkeit ist ohne festen Wohnsitz und polizeilich bereits durch Eigentums- und Betäubungsmitteldelikte in Erscheinung getreten.

Die Polizei prüfte verschiedene Orte, an denen er sich möglicherweise aufhalten könnte und fasste ihn am Mittwochmittag nahe einer Gemeinschaftsunterkunft in Mundingen.

Im Zuge der Haftrichtervorführung gelang es ihm zu flüchten, weshalb unmittelbar intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Er wurde noch am Abend gegen 19:30 Uhr in Freiburg-Littenweiler festgenommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis: In einer früheren Version war irrtümlich vom Ehinger Teilort Mundingen die Rede. Die Festnahme ereignete sich aber in Mundingen bei Freiburg.

