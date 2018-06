Mannheim (dpa/lsw) - Die Termine für die Gruppen-Heimspiele der Rhein-Neckar Löwen im EHF-Cup stehen fest. Der Tabellenführer der Handball-Bundesliga empfängt am 16. Februar (19.00 Uhr) den HC Motor Zaporoshje aus der Ukraine. Am 10. März (17.00) spielen die Löwen in der Mannheimer GBG-Halle gegen KIF Kolding Kopenhagen. Letzter Heimgegner in der Gruppenphase ist am 16. März (19.00 Uhr) Tatran Presov aus der Slowakei.