Gruppe minderjähriger Geflüchteter an Rasthof kontrolliert

Die Polizei hat eine Gruppe mit mehreren minderjährigen Geflüchteten am Autobahnrasthof Baden-Baden kontrolliert. Die fünf Männer aus Afghanistan und Pakistan seien den Beamten am Samstagmorgen wegen ihrer stark durchnässten Kleidung aufgefallen, teilte die Polizei am Montag mit.

Die jungen Männer sind nach eigenen Angaben vor wenigen Tagen auf der Ladefläche eines Lastwagens aus Rumänien nach Deutschland gefahren. Die Polizei brachte drei minderjährige Geflüchtete in eine Jugendeinrichtung. Zwei 21-jährige Afghanen kamen in die Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe.

© dpa-infocom, dpa:211206-99-275917/2

