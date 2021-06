Gruppe bedrängt 94-Jährige in Freiburg: Handtasche gestohlen

Mehrere Unbekannte haben in Freiburg eine 94-Jährige umzingelt und ihr die Handtasche aus dem Rollator gestohlen. Die Frau hatte am Donnerstagabend einen Friedhof besucht und war auf dem Rückweg zunächst von einer älteren, dann von einer jüngeren Frau unter einem Vorwand angesprochen worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Jüngere habe die Frau danach bis an eine Straßenbahnhaltestelle verfolgt. Vier bis fünf Menschen sollen die Frau dort umzingelt und ihr die Tasche gestohlen haben. Auf die Hilferufe der 94-Jährigen reagierte demnach nur ein Passant. Zeugen der Tat sollen sich bei den Ermittlern melden.

© dpa-infocom, dpa:210604-99-861879/2

Mitteilung