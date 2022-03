Grundstückseigentümer müssen bald Angaben für neue Grundsteuer machen

Es wird ernst in Sachen Grundsteuer: Auch wenn die Reform erst 2025 in Kraft tritt, sind Grundstückseigentümer bereits ab Juli gefordert. „Wir sind jetzt in der Umsetzungsphase“, sagte Finanzstaatssekretärin Gisela Splett (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart. Was das konkret bedeutet:

Was ist der Hintergrund?

2018 hat das Bundesverfassungsgericht die bisherige Praxis zur Berechnung der Grundsteuer als verfassungswidrig erklärt. Dabei spielen nämlich sogenannte Einheitswerte eine Rolle, die veraltet sind. Im Osten Deutschlands stammen sie von 1935, im Westen aus dem Jahr 1964.

Wie wird die Steuer berechnet?

Die Länder gehen unterschiedlich vor. Der damalige Finanzminister und heutige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ein Bundesmodell entwickelt, dem elf der 16 Länder folgen. Es betrachtet unter anderem die Fläche und den Wert der Immobilie. Hauptvorwurf gegen das Modell: Es ist kompliziert. Fünf Länder sind ausgeschert und haben eigene Grundsteuermodelle entwickelt – darunter die beiden Süd-Länder.

Wie geht Bayern vor?

Der Freistaat betrachtet zur Festsetzung der Steuer ausschließlich die Fläche von Grundstücken und Gebäuden. Deren Wert spielt künftig keine Rolle mehr. Das macht die Berechnung einfach, aber in den Augen von Kritikern auch ungerecht.

Wie berechnet Baden-Württemberg die Grundsteuer?

Der Südwesten setzt auf ein Bodenwertmodell, für das die Grundstücksfläche und deren Wert maßgeblich ist. Festgelegt wird dieser für bestimmte Gebiete von den 200 Gutachterausschüssen der Kommunen. Sie definieren Bodenrichtwertzonen, für die dann ein Bodenrichtwert gilt. Ravensburg und seine Ortschaften etwa sind in 131 solcher Zonen unteteilt.

Um Bodenrichtwerte alle zwei Jahre neu zu bestimmen, schauen sich die Ausschüsse etwa tatsächliche Kaufpreise an, oder ziehen Vergleiche zu ähnlichen Gebieten, wenn es keine Verkäufe gibt. Baden-Württemberg führt neben den bestehenden Grundsteuern A für Agrarflächen und B für Wohnflächen noch eine Grundsteuer C für unbebaute Flächen ein.

Diese können Kommunen beschließen, müssen das aber nicht tun. Mit dieser sollen Eigentümer durch höhere Kosten angestachelt werden, Bauplätze zu bebauen und so dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Wesentlich für die Berechnung ist zudem eine vom Land festgelegte Steuermesszahl und im letzten Schritt wie bisher der Hebesatz.

Den legen Gemeinde- oder Stadtrat einer Kommune fest. Größe und Wert der Gebäude, die auf dem Grundstück stehen, spielen im Südwest-Modell keine Rolle. Das marode, kleine Häuschen koste die betagte Besitzerin genauso viel wie den reichen Nachbarn seine Villa, wenn die Grundstücke gleich groß sind, hatte etwa die SPD im Land kritisiert.

Wer bezahlt die Steuer?

Jeder, denn Vermieter können die Steuer auf ihre Mieter umlegen.

Wird sich die Höhe der Steuer für Eigentümer ändern?

Land und Kommunen haben versprochen, dass die Gesamtsumme der Grundsteuer, landesweit zuletzt rund 1,8 Milliarden Euro, ungefähr gleich bleiben soll. Es wird aber sicher Gewinner und Verlierer geben, sagte auch Splett. „Die größten Zunahmen werden wir wahrscheinlich sehen bei unbebauten Grundstücken und auch bei großen Grundstücken mit kleinem alten Haus drauf.“

Einige Kommunen haben Modellrechnungen vorgenommen. Der Gemeindetag kam dabei zur Erkenntnis, dass Wohnen in der Tendenz teurer wird, vor allem in der Stadt, und Gewerbe begünstigt wird – obwohl das Land bei seiner Steuermesszahl einen Rabatt für Wohngrundstücke eingepreist hat. Das beklagt auch die oppositionelle SPD mit Verweis auf Beispielrechnungen.

Splett nimmt dabei die Kommunen in die Pflicht: „Solange man Gewerbeflächen sehr günstig auf den Markt bringt, hat das auch Niederschlag auf die Grundsteuer.“ Einen ersten Anhaltspunkt, wie sich die Höhe der Steuer für ein konkretes Grundstück ändern wird, gibt es aber erst Mitte des Jahres.

Bis Juli müssen die Gutachterausschüsse nämlich die Bodenrichtwerte festgelegt haben – was laut Finanzministerium wohl nicht alle schaffen werden. Bis 2025 müssen dann noch die Kommunen ihre Hebesätze bestimmen – erst danach ist klar, wie teuer die Grundsteuer konkret wird.

Was müssen Eigentümer tun?

Im Mai und Juni verschickt das Land Infoschreiben an alle Eigentümer der landesweit 5,6 Millionen Grundstücke. Das Finanzministerium spricht von 4,4 Millionen Briefen. Zwischen Anfang Juli und Ende Oktober müssen alle Eigentümer dann Feststellungsbescheide ausfüllen – in der Regel digital über das Steuerprogramm Elster, in Härtefällen per Post.

Im Vergleich zu anderen Ländern müssen sie nur wenige Daten angeben: das Aktenzeichen ihres Gründstücks, das im Infoschreiben enthalten sein wird, die Grundstücksfläche und den Bodenrichtwert – beide Daten will das Land den Eigentümern zur Verfügung stellen.

Ab Juli sollen diese Daten über www.grundsteuer-bw.de einsehbar sein. Außerdem müssen sie angeben, ob das Gebäude auf dem Grundstück überwiegend zum Wohnen genutzt wird und daher steuerlich günstiger ist.

Können sich Eigentümer wehren, wenn sie den Bodenrichtwert für ihr Grundstück überhöht finden?

Ja, dafür brauchen Eigentümer aber ein qualifiziertes Gutachten für ihr Grundstück. Das könne teuer sein, bedeute Aufwand und werde nicht im großen Stil zielführend sein, so das Finanzministerium. Weicht der per Gutachten ermittelte Wert aber mindestens 30 Prozent vom Bodenrichtwert ab – etwa durch starke Hanglage oder extremen Zuschnitt des Grundstücks –, kann der Eigentümer ab Juli Einspruch einlegen.