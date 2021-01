Grundschulen und Kitas in Baden-Württemberg schon ab dem 18. Januar wieder offen?

Da die Zahl der Corona-Infektionen nicht deutlich sinkt, müssen sich die Menschen in Deutschland für die kommenden drei Wochen auf weitere Beschränkungen einstellen.

Baden-Württemberg zieht bei der Verschärfung des bundesweiten Corona-Lockdowns zwar mit. Es will aber in zwei entscheidenden Punkten seinen Spielraum nutzen und möglichst zugunsten von Kitas, Schulen und der Bewegungsfreiheit von den strengen Vorgaben abweichen.

Wir sind noch nicht über den Berg. Winfried Kretschmann

Die ursprünglich bis zum 10. Januar vereinbarte und nun bundesweite Verlängerung der Lockdown-Regeln bis zum Monatsende trägt der Südwesten ansonsten mit — trotz lautstarker Hilferufe aus Handel und Hotelbranche. Auch folgt Baden-Württemberg den strengeren Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich. Die neuen Beschränkungen gelten ab dem 11. Januar.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann bat angesichts der neuen Beschränkungen erneut um Geduld und Verständnis. „Wir sind noch nicht über den Berg“, sagte der Regierungschef am Dienstagabend nach den Beratungen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Regierungschefinnen.

„Es liegt noch eine schwierige Strecke vor uns, wahrscheinlich die schwierigste der Pandemie.“ Er wisse, dass die Beschränkungen allen „auf die Nerven gehen“. Dennoch müssten sie erneut verschärft werden — „nicht häppchenweise, sondern so, dass wir innerhalb von Wochen auf niedrigere Zahlen kommen und nicht innerhalb von Monaten“.

Hoffnung für Kitas und Grundschulen

Nach den neuen Plänen der Landesregierung sollen Grundschulen und Kitas ab dem 18. Januar wieder geöffnet werden, wenn die Infektionszahlen dies zulassen. Für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen gebe es entsprechend der Vereinbarung von Bund und Ländern bis Ende Januar keinen Präsenzunterricht, sagte Kretschmann.

Für die Abschlussklassen sind Sonderregelungen möglich. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), die sich vehement für Präsenzunterricht in Grundschulen eingesetzt hatte, begrüßte das Vorgehen. Die meisten Länder wollen die Schulen dagegen bis Ende Januar schließen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder einigten sich am Dienstag in einer Online-Konferenz auf eine Verlängerung der ursprünglich bis zum 10. Januar vereinbarten Lockdown-Regeln bis zum Monatsende (31. Januar) sowie auf noch strengere Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich.

Vorerst kein eingeschränkter Bewegungsradius

Außerdem können die Länder für Kreise, in denen sich binnen sieben Tagen mehr als 200 Menschen pro 100.000 Einwohner neu infiziert haben, den Bewegungsradius der Bürger auf 15 Kilometer um den Wohnort begrenzen. In der Region zwischen Alb und Bodensee ist vor allem Tuttlingen ein mögliches Ziel dieser Regeln. Wer in einem solchen Corona-Hotspot lebt und sich weiter von seinem Zuhause entfernen will, müsste dafür dann einen triftigen Grund vorbringen, etwa die Fahrt zum Arbeitsplatz. Aktuell weisen laut Robert Koch-Instititut 68 Kreise einen entsprechend hohen Inzidenzwert auf.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann betonte aber am Abend: "Aktuell planen wir das nicht, wir müssen erst zu belastbaren Werten kommen, um das zu entscheiden."

Die Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden wegen der weiter hohen Infektionszahlen verschärft. Künftig sind private Zusammenkünfte nur noch im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet.

Grundschulen und Kitas vorerst bis 18. Januar geschlossen

Wegen weiter hoher Corona-Infektionszahlen wird der Lockdown auch an Schulen und Kitas bis Ende Januar verlängert. "Der Betrieb von Kitas und Schulen hat höchste Priorität", betonte Kretschmann. Aber die Infektionszahlen seien nur deutlich zu senken, wenn Kitas und Schulen geschlossen seien. Das sei die eindringliche Empfehlung aller Virologen und Epidemiologen gewesen, so dass der Beschluss der Ministerpräsidenten und -Präsidentinnen einstimmig gewesen sei.

Ziel sei es, Kitas und Grundschulen ab dem 18. Januar wieder zu öffnen, "wenn wir Klarheit über Zahlen haben und es vertretbar ist", schränkte Kretschmann ein.

Die aktuellen Zahlen sind nur bedingt mit den Werten vor Weihnachten vergleichbar, da zum Jahreswechsel hin mit einer geringeren Zahl an Tests und auch weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern gerechnet wird.

Die Neuerungen im Überblick:

SCHULEN: In baden-württembergischen und bayerischen Schulen wird es nach Ende der Weihnachtsferien zunächst keinen Präsenzunterricht geben. Dem Vernehmen nach sollen Schülerinnen und Schüler in weiterführenden Schulen Fernunterricht erhalten. Grundschüler sollen wie im ersten Lockdown im Frühjahr mit Materialien zu Hause lernen. Zudem soll es eine Notbetreuung für kleinere Kinder geben.

KONTAKTE: Die Kontaktbeschränkungen werden verschärft. Künftig sind Treffen jenseits des eigenen Haushalts nur noch mit einer weiteren Person erlaubt.

BETRIEBSKANTINEN: Betriebskantinen dürfen allenfalls noch Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten.

MOBILITÄT: In Landkreisen, in denen binnen sieben Tagen mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet wurden, sollen sich Menschen ohne triftigen Grund nicht mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen. „Tagestouristische Ausflüge stellen explizit keinen triftigen Grund dar.“

IMPFUNGEN: Bis spätestens Mitte Februar sollen sich alle Bewohner von stationären Pflegeeinrichtungen impfen lassen können. Bis zum 1. Februar sollen etwa vier Millionen Impfdosen ausgeliefert worden sein.

KINDERKRANKENGELD: Normalerweise erhält jedes Elternteil pro Jahr für bis zu zehn Arbeitstage Kinderkrankengeld, Alleinerziehende für bis zu 20 Tagen. Vorübergehend soll der Zeitraum auf 20 beziehungsweise 40 Tage steigen. Der Anspruch gilt auch, wenn das Kind wegen Corona nicht in die Schule oder Kita gehen kann.

EINREISEN: Wer aus einem ausländischen Risikogebiet einreist, muss sich künftig bei der Einreise testen lassen oder in den 48 Stunden davor. Die Pflicht zu einer zehntägigen Quarantäne, die ab dem fünften Tag durch einen negativen Test beendet werden kann, bleibt bestehen.

Was weiterhin gilt:

Läden, die Lebensmittel, Arznei oder Hygieneprodukte verkaufen, bleiben offen. (Foto: dpa/ Christoph Soeder)

EINZELHANDEL: Der Einzelhandel bleibt geschlossen. Ausnahmen gelten für Geschäfte, die den täglichen Bedarf decken. Dazu zählen: Lebensmittelläden, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte; Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Tierbedarf, Futtermittelmärkte und Großhandel.

SCHULEN: Schulen bleiben bis zum Monatsende geschlossen. Es wird eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen für weiterführende Schulen angeboten. Für Abschlussklassen können gesonderte Regelungen gelten. Grundschulkinder sollen mit Material selbst zuhause lernen.

KITAS: Auch Kindertagesstätten bleiben grundsätzlich geschlossen. Für Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen.

ARBEITSPLATZ: Arbeitgeber werden dringend gebeten zu prüfen, ob Unternehmen entweder durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen geschlossen werden können.

ALKOHOL: Das Trinken alkoholischer Getränke im öffentlichen Raum wird untersagt. Verstöße werden mit einem Bußgeld belegt.

FRISEURE: Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe sind zu.

NOTWENDIGE BEHANDLUNGEN: Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo- und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege bleiben möglich.

GOTTESDIENSTE: Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur zulässig, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden kann. Es gilt Maskenpflicht auch am Platz, der Gemeindegesang ist untersagt. Wenn volle Besetzung erwartet wird, sollen sich die Besucher anmelden.

ALTENPFLEGE: Das Personal in stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen muss mehrmals pro Woche getestet werden. In Regionen mit erhöhten Fallzahlen müssen Besucher einen negativen Coronatests vorweisen.

NÄCHSTE SCHRITTE: Am 25. Januar wollen Bund und Länder erneut beraten.

Ausgangssperre in der Nacht: Die Polizei kontrolliert die Einhaltung der Corona-Verordnung. (Foto: Robert Michael)

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Dienstag bei 134,7 und damit weit über dem angestrebten Maximalwert von 50.

Niedrige Fallzahlen sind nicht nur eine Bremse für Tod und Leid, sondern auch ein Schub für die Wirtschaft. Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Die Zahl der am Vortag gemeldeten neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus lag am Dienstag auf hohem Niveau bei 944. Merkel wies darauf hin, dass es wegen der Feiertage eine klare Datenlage zu Corona noch nicht gebe.

Winfried Kretschmann betonte am Abend: "Wir sind noch nicht über den Berg". Die schwierigste Strecke der Pandemie liege noch vor uns. Denn die Impfungen würden ihre Bremswirkung erst in einigen Monaten entfalten. Zudem sei das medizinische und pflegerische Personal an seiner Leistungsgrenze: Noch nie seien die Intensivstationen so voll gewesen wie in den vergangenen Tagen, noch nie innerhalb eines Monats so viele Menschen an und mit Covid verstorben wie im Dezember - und die Zahlen von Weihnachten und Silvester fehlen noch.

Eine bloße Weiterführung reiche nicht aus, verteidigte Kretschmann die Beschränkungen. Auch wenn sie "allen auf die Nerven" gingen, müssten sich noch einmal verschärft werden, damit man innerhalb von Wochen auf niedrige Zahlen kommen - nicht in Monaten . "Niedrige Fallzahlen sind nicht nur eine Bremse für Tod und Leid, sondern auch ein Schub für die Wirtschaft."

Hier sehen Sie die vollständige Rede des Ministerpräsidenten: