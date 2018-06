Immer mehr Grundschulen im Südwesten bieten ihren Schülern Ganztagsbetrieb an: Zum Schuljahr 2017/18 steigen nach Angaben des Kultusministeriums 66 Schulen, davon 57 Grundschulen und Grundstufen an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (früher Sonderschulen), neu in den Ganztag ein. Damit steigt der Anteil von Ganztagsschulen unter den knapp 2400 öffentlichen Grundschulen auf rund ein Drittel. Sie liegen aber immer noch hinter den Realschulen mit einem Anteil von 35,2 Prozent (2015/16), den Gymnasien (55 Prozent) und den Haupt-/Werkrealschulen (55,7 Prozent). Neun weitere Anträge auf Ganztagsbetrieb gingen von weiterführenden Schulen ein.

Alle insgesamt 66 Anträge wurden genehmigt, wie das Ministerium weiter mitteilte. Ressortchefin Susanne Eisenmann (CDU) betonte, ihr Ziel sei, die Ganztagsangebote im Land bedarfsgerecht und familienfreundlich auszubauen.

Bei den Grundschulen war insbesondere die Wahlform beliebt. Dabei können die Eltern wählen, ob ihre Kinder am Ganztags- oder am Halbtagsbetrieb teilnehmen.

Infos des Ministeriums zu Ganztagsschulen