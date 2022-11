Grundschüler sollen gezielter unterstützt werden

Mehrere Dutzend Grundschulen sollen in den nächsten vier Jahren testen, ob Lehrer an sozialen Brennpunkten durch Fördermittel oder Profis wie Sozialarbeiterinnen entlastet und Schüler unterstützt werden können. Es soll unter den Kindern und Jugendlichen mehr Chancengleichheit geben, unabhängig vom Elternhaus, wie Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) am Dienstag in Stuttgart ankündigte. Geplant seien zum einen sogenannte multiprofessionelle Teams, die an je vier Schulen in den vier Regierungsbezirken eingesetzt werden. Zudem sollen bislang 30 Schulen in den Bereichen der Schulämter Biberach, Lörrach und Tübingen besser ausgestattet werden, weil sie ihren Unterricht laut Sozialindex in einem schwierigen Umfeld anbieten.

Studien und Trends zeigten, dass ein schlechter ausgestattetes Elternhaus die Leistungen belaste, sagte Schopper. Die Einkommenssituation der Eltern dürfe aber nicht der entscheidende Faktor für Bildung sein.

Der Index wird nach sozialen Aspekten vom Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg entwickelt. Er hat laut Schopper passgenau Einfluss darauf, welche Ressourcen eine Schule zum Beispiel für Ausstattung oder Förderung erhält.

Hilfe ist nötig, denn nach einer Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) haben Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse im Südwesten zunehmende Probleme beim Lesen und Zuhören. Der Anteil der starken Schülerinnen und Schüler, die den Regelstandard in Deutsch und Mathematik schaffen oder übertreffen, ist gesunken. Fast jedes fünfte Kind schafft die Mindeststandards in Deutsch und Mathematik nicht. Beim Leistungstest schnitten insbesondere Kinder aus sozial benachteiligten Familien oder mit einem Zuwanderungshintergrund schlechter ab.

© dpa-infocom, dpa:221129-99-708451/3