Trotz Sparkurs: Grünen-Poltiker fordert mehr Lehrer für Südwesten

Die Haushaltslage ist angespannter als je zuvor in grün-schwarzen Regierungszeiten. Deshalb brauche es im Etat für die kommenden beiden Jahre klare Prioritäten, sagt der Grünen-Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“. Der 42-Jährige plädiert dabei für einen Pakt für bessere Bildung in Millionenhöhe.

Angenehm kühl hier im Besprechungsraum der Grünen im Haus der Abgeordneten. Energiesparen sollen die anderen?

Ich kann nicht sagen, wie es hier im Raum läuft. Aber klar ist, wir müssen alle unseren Energieverbrauch überdenken. In meinem Büro läuft keine Klimaanlage.

Haben Sie heute Morgen geduscht oder einen Waschlappen benutzt?

Ich habe wie immer sehr kurz geduscht und bin dann mit dem E-Auto nach Stuttgart gefahren.

Nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln?

Nein, in diesem Job geht das leider nicht immer.

Kritik für die "Waschlappen"

Verstehen Sie, dass Energiespartipps wie Winfried Kretschmanns Waschlappen auf heftige Kritik stoßen?

Ich verstehe das, ich weiß aber auch, was der Ministerpräsident damit bezweckt hat. Jede und jeder ist aufgerufen zu prüfen, wie Wärme und Energie eingespart werden können. Diesen Appell unterstütze ich. Das wird sich auch im Geldbeutel bemerkbar machen.

Reicht es, die Mehrwertsteuer auf den Gasverbrauch zu senken und eine Energiepauschale an alle Erwerbstätigen auszuzahlen, um die explodierenden Energiekosten für die Bürger abzusegnen, wie es der Bund plant?

Was die Entlastung angeht, müssen wir den Fokus auf kleine und mittlere Einkommen legen. Deshalb ist der Bund aufgerufen, genau die zielgerichtet zu entlasten. Über den Weg, den der Bund geht, bin ich nicht begeistert. Durch das Absenken der Mehrwertsteuer wird ein Produkt günstiger, das ja – auch aus Klimaschutzgründen – gespart werden soll. Deshalb fordere ich, dass die Versorger und Unternehmen die reduzierte Steuer an die Bürger weitergeben. Der Bund muss das kontrollieren. Beim Tankrabatt war das leider nicht so.

Sonst sollten diese Unternehmen, die massiv aus der Krise profitieren, mit einer Übergewinnsteuer belegt werden?

Ja, denn die, die aus der Krise wirtschaftlich profitieren, müssen ihren Beitrag leisten. Ich bin froh, dass unser Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auch Mittel des Kartell- und Wettbewerbsrechts dafür nutzen will.

Wären dann nicht auch die „guten“ Krisengewinner betroffen wie Windkraft- und PV-Anlagen-Bauer?

Nein, denn wenn dieses Geld wieder investiert würde, beispielsweise in den Ausbau erneuerbarer Energien, reduziert sich ja der Gewinn.

Das Land will Wohngeldempfängern eine Heizkostenpauschale zahlen. Reicht das, oder braucht auch die breite Mittelschicht Entlastung vom Land?

Um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, auch Studierende, ist der Bund der richtige Adressat. Das muss zielgerichteter passieren. Ich halte nichts davon, wie Bundeskanzler Olaf Scholz mit einer Gießkanne rumzulaufen und alle zu bedienen, erst recht nicht mit einer rostigen.

Solaranlagen in den Auffahrten zu Bundesstraßen

Sie setzen zur Energiesicherung vor allem auf Erneuerbare. Wie soll das in Windeseile gelingen, nachdem deren Ausbau über Jahrzehnte verschleppt wurde – auch in Baden-Württemberg?

Wir brauchen einen Booster beim Ausbau der Erneuerbaren. Bei der Windkraft haben wir das Widerspruchsverfahren abgeschafft, das spart ein Jahr. Windräder können nun auch in Grünzügen und Landschaftsschutzgebieten entstehen. Wir vermessen die Landkarte von Baden-Württemberg neu. Mit den Regionalverbänden arbeiten wir daran, zwei Prozent der Flächen für erneuerbare Energien auszuweisen. Wenn die Pläne 2025 stehen, haben Investoren Planungssicherheit – auch in Bezug auf Flugsicherung und Naturschutz. Einem Antrag für Windräder auf solchen Flächen steht dann nichts mehr im Weg, das geht dann super schnell.

Bei der Photovoltaik liegt Baden-Württemberg an der Spitze. Kein anderes Land hat so ein fortschrittliches Klimaschutzgesetz – etwa eine Solardachpflicht für alle Neubauten. Selbst die anderen Länder, in denen Grüne und CDU koalieren, gehen nicht so weit. Wir wollen noch weiter gehen und PV-Anlagen auf allen verfügbaren Flächen errichten – etwa auf Lärmschutzanlagen entlang der Bahn-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, und daraus grünen Wasserstoff machen.

Wir wollen die Kringel an Abfahrten von Bundesstraßen nutzen – ein Potenzial von 180 Gigawattstunden. Damit könnten rund 51 000 Haushalte versorgt werden. Das wären alle Haushalte in Biberach, Ravensburg und Weingarten zusammen. Und wir wollen kreative Lösungen wie schwimmende PV-Anlagen auf Baggerseen. Für diese Offensive sind wir bereit, alle Hindernisse, die es im Landesrecht gibt, aus dem Weg zu räumen. Denn künftig wird die Frage, woher bekomme ich grünen Strom, eine wirtschaftspolitisch relevante Frage werden. Dort werden sich Unternehmen ansiedeln.

Mit gutem Beispiel geht das Land aber nicht gerade voran. Nur zwei Prozent der Landesgebäude haben PV-Anlagen auf dem Dach.

Hier müssen wir besser werden und das Personal in unserer Bauverwaltung aufstocken. Das Finanzministerium wird dazu im Herbst einen Plan vorlegen.

Selbst Winfried Kretschmann hat das Ziel von 1000 Windrädern in der Legislaturperiode gekippt und nannte 500 realistisch – also 100 pro Jahr. Sind Sie also ein Visionär, oder ein Träumer?

Ich bin zuversichtlich und realistisch. Wir haben im Koalitionsvertrag gesagt, dass wir die Voraussetzungen für den Bau von bis zu 1000 neuen Anlagen schaffen werden. Die Planungsoffensive räumt dafür die Hürden aus dem Weg.

Absage an dei Atomkraft

Was tun wir, wenn gerade nicht die Sonne scheint und kein Wind weht? Andere Länder beginnen, das Wort „Dunkelflaute“ ins Vokabular ihrer Sprache aufzunehmen.

Zum einen müssen wir Energie einsparen. Bevor wir Probleme bekommen, Schulen, Kitas oder Wohnungen zu beheizen, sollten wir prüfen, wie wir den Einsatz von Schneekanonen und Heizpilzen weiter reduzieren können. Darüber hinaus können wir auf Biomasse, Wasserkraftwerke und Solarthermiekraftwerke setzen.

Und wie lange bleibt das Kernkraftwerk Neckarwestheim am Netz?

Atomkraft ist eine Risikotechnologie. Bis heute ist offen, wo der strahlende Müll endgelagert werden soll. An der grundsätzlich kritischen Meinung meiner Partei zur Kernkraft halten wir fest, aber wir hadern mit einem kurzzeitigen Überbrückungsbetrieb der Atomkraftwerke. Wir müssen die Bürger gut über den Winter bringen. Der Stresstest, den Wirtschaftsminister Habeck durchführt, wird mehr Klarheit bringen. Dieser Diskussion verweigern wir uns nicht. Aber es kann dabei lediglich um wenige Wochen Anfang kommendes Jahr gehen. Ein Betrieb über den Sommer hinaus wird technisch nicht möglich sein.

Erneuerbare Energien dienen nicht nur der Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit von Staaten wie Russland und Saudi-Arabien. Sie dienen auch dem Klima. Wie besorgt sind sie angesichts der massiven Häufung trocken-heißer Jahre seit 2018? Wird ihre Tochter irgendwann in einem teils versteppten Baden-Württemberg leben?

Ich bin diesen Sommer mit dem Rennrad am Morteratschgletscher in der Schweiz vorbeigefahren, der sich immer weiter zurückzieht. Das bedrückt mich. Sorge reicht als Fraktionsvorsitzender aber nicht aus. Deshalb dringe ich darauf, nach den Sommerferien ein Kimaschutzgesetz zu beschließen, das für jeden einzelnen Bereich ganz konkrete CO2-Einsparpfade vorgibt. Jedes Ressort muss liefern, da darf sich keiner vom Acker machen. Wir führen einen CO2-Schattenpreis ein, einen Klimavorbehalt für Fördermittel, und wir geben den Kommunen die Möglichkeit, auch in bestehenden Stadtvierteln einen Anschluss- und Benutzungszwang einer erneuerbaren Wärmeversorgung zu verhängen. Das gibt es bislang nur für Neubaugebiete.

Als Ihre Parteifreundin und Umweltministerin Thekla Walker die Einsparvorgaben für jeden Bereich vorgestellt hat, war die CDU stinksauer. Geht es jetzt, im zweiten Jahr der zweiten grün-schwarzen Regierungszeit, weiter wie zum Ende der letzten Legislaturperiode? Damals hatten sie und die CDU sich verkeilt, etwa bei der Solardachpflicht und bei sonstigen Vorgaben für mehr Klimaschutz.

Die Sektorenziele und das neue Klimaschutzgesetz sind sowohl im Sondierungspapier als auch im Koalitionsvertrag von 2021 vereinbart. Ich habe keinen Anlass zu glauben, dass sich die CDU nicht daran hält.

Ein Bereich, der bei der CO2-Reduktion besonders hinterherhinkt, ist der Verkehr. Hier scheint es aber gerade bei den Grünen zwei Lager zu geben: Das um Verkehrsminister Winfried Hermann, das den öffentlichen Nahverkehr massiv ausbauen will und dafür neue Abgaben für Autofahrer in den Kommunen befürwortet. Zu diesem gehören auch Sie. Und das Lager um Ministerpräsident Kretschmann und Finanzminister Danyal Bayaz, das Investitionen in den ÖPNV für teuer und deren Wirkung fragwürdig findet. Wer wird sich durchsetzen?

Wir sind uns hier einig: In Baden-Württemberg brauchen wir einen Ausbau umweltfreundlicher Verkehrsträger. Dazu gehören Rad- und Radschnellwege, eine noch bessere Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, gerade in ländlichen Regionen, und es gehört die Mobilitätsgarantie dazu, damit sich Bürgerinnen und Bürger darauf verlassen können, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln immer voran zu kommen und das Auto oder Zweitauto in der Garage lassen können. Im Koalitionsvertrag ist das so klar vereinbart.

Wer beerbt Kretschmann?

Fährt Finanzminister Bayaz Ihnen gerade in die Parade beim Ziel, Kretschmann nach dieser Legislaturperiode zu beerben? Als Fraktionschef hätten doch traditionell Sie das Erstzugriffsrecht.

Ich bin Chef der größten Landtagsfraktion mit 58 Abgeordneten, ich manage einen Politikbetrieb mit mehreren 100 Menschen. Der Job füllt mich aus.

Wann entscheidet sich, wer Grünen-Spitzenkandidat 2026 wird?

Rechtzeitig vor der Landtagswahl.

Bis dahin müssen Sie noch mit der CDU und deren Fraktionschef Manuel Hagel gut zusammenarbeiten und sich trotzdem profilieren. Auch ihm werden Ambitionen auf den Regierungssessel nach Kretschmann nachgesagt. Wie geht das?

Die Zusammenarbeit ist gut und vertrauensvoll. Zudem gibt es einen Koalitionsvertrag, der die Agenda festlegt. Angesichts der Haushaltslage müssen wir Prioritäten setzen. Für mich sind das Klimaschutz, Bildung, Sicherheit sowie Forschung und Entwicklung.

Wo genau muss im Bildungsbereich investiert werden?

Ich schlage einen Pakt für bessere Bildung vor mit mehr Investitionen in unser Schulsystem. Es geht um mindestens einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Denn es braucht zusätzliche Lehrerstellen für Kinder aus der Ukraine und solche mit Flüchtlings- und Migrationshintergrund. Wir brauchen langfristig mehr Lehrkräfte, um den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden und die Unterrichtsqualität zu verbessern. Dafür braucht es auch Personal zur Unterstützung von Lehrerinnen und Lehrern, die gemeinsam multiprofessionelle Teams bilden. Zu diesen gehören für mich Schulpsychologen, Sozialpädagoginnen und Sozialarbeiter, die unterstützend tätig sind, damit sich Lehrkräfte auf den Unterricht konzentrieren können. Wir brauchen mehr Schulassistenten und eine weitere Stärkung der Schulleitungen, denn guter Unterricht hängt davon ab, wie sie ihre Schulen aufstellen. Das werden wir zum Gegenstand der Haushaltsberatungen machen.