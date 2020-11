Grünen-Politiker Maier neuer Oberbürgermeister von Göppingen

Bernd Gombold ist am Sonntagabend offiziell in seinem Amt als Bürgermeister der Gemeinde Inzigkofen bestätigt worden. Damit tritt er nun seine dritte Amtsperiode in der Gemeinde an.

16 Jahre ist Gombold bereits in seinem Amt und auch in dieser Wahl gab es keinen Gegenkandidaten, der ihm dieses streitig gemacht hätte. „Trotzdem hat Bernd Gombold souverän gewonnen“, verkündet der Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Klein, der Ansprechpartner der Wahlhelfer der Gemeinde war.