Grünen-Geschäfte mit Geschmäckle

Wie kommt man in Baden-Württemberg an guten Biosekt für französische Staatsgäste? Vor dieser Frage stand im Sommer der Grünen-Landtagsabgeordnete Martin Hahn. Er bestellte den Schaumwein bei dem Weingut, das der Familie eines Parteifreundes gehört, dem Schwarzwälder Reinhold Pix. Diese Lösung steht jetzt in der Kritik. Es geht um 40 Flaschen Schaumwein im Wert von 580 Euro.

Abgeordnete reisten nach Südfrankreich

Hahn ist Vorsitzender des parlamentarischen Agrarausschusses. Darin sitzen 22 Fachpolitiker aller Fraktionen. Wie alle 17 Fachausschüsse des Landtags hat auch dieser ein Budget für Informationsreisen. Je 100 000 Euro stehen nach Auskunft der Parlamentsverwaltung für die Wahlperiode je Ausschuss dafür zur Verfügung. Auf den Trips sollen sich die Abgeordneten über Fachthemen informieren, schauen, wie andere Länder mit bestimmten Problemen umgehen. Entsprechende Pläne mit Terminen, Gesprächspartnern und Zielen muss das Präsidium des Landtags genehmigen. Darin sitzen ebenfalls Vertreter aller Landtagsfraktionen.

Den Agrarausschuss zog es vom 2. bis 8. Oktober nach Südfrankreich. Man schaute sich Photovoltaikanlagen über Anbauflächen an, ebenso ökologischen Weinbau, informierte sich über die Trüffelzucht, den Anbau von Pflanzen in die Höhe statt auf einer Fläche (sogenanntes Vertical Farming), Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung und Mensaessen in Bioqualität.

Empfang mit Gutem aus Baden-Württemberg

Während des Ausflugs gab es im deutschen Generalkonsulat in Lyon einen Empfang zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Auch die Delegation des Landtags sollte teilnehmen. In einer gemeinsamen Vorbesprechung im Sommer schlug der Generalkonsul laut Hahn vor, Baden-Württemberg solle sich den französischen Gästen präsentieren – mit Essen und Trinken. Hahn sagte zu, sich zu kümmern, die Kosten sollten aus dem Budget des Ausschusses fließen. Also organisierte er das Catering für den Empfang: Häppchen, Aufstriche, Bier der Staatsbrauerei Rothaus und Wein. Als Dienstleister gewann er Edeka Südwest. Das Unternehmen lieferte per Spedition nach Lyon.

Kaum Produkte aus Bio-Anbau

Doch eines ärgert den Biolandwirt Hahn: Fast das gesamte Angebot stammte aus konventioneller Landwirtschaft. Deshalb kam er auf eine Idee. Ein Biosekt sollte das Image Baden-Württembergs als Land des guten und auch biologisch angeboten Genusses retten. „Wir haben als Land Baden-Württemberg hohe Ökoziele, deshalb wollte ich auch Ökoprodukte anbieten“, sagte Hahn der „Schwäbischen Zeitung“ am Dienstag.

„Wollte Baden-Württemberg mit gutem Produkt in Frankreich vorstellen“

Bei solchen Gelegenheiten ordert die Landtagsverwaltung in der Regel Gutes aus den Staatsweingütern in Meersburg, Freiburg oder Weinsberg. „Es musste schnell gehen und meiner Kenntnis nach gab es keinen Ökosekt von den staatlichen Weingütern“, so Hahn. „Der Sekt vom Weingut Pix war mir bekannt als gutes Produkt und mit einem solchen wollte ich Baden-Württemberg in Frankreich vorstellen.“ Im Land des Champagners liegt die Latte für Schaumweinqualität natürlich besonders hoch. Das Gut hatte lange der Grünen-Landtagsabgeordnete Reinhold Pix bewirtschaftet, mittlerweile betreibt es sein Sohn.

„Ich erwarte da mehr Fingerspitzengefühl“

Der SPD-Abgeordnete Jan-Peter Röderer war auch in Südfrankreich dabei. Er sagt: „Es geht hier zwar nicht um Riesensummen, anderer Sekt wäre ja auch nicht für drei Euro zu haben gewesen. Aber es hat ein Geschmäckle. Von einem Ausschussvorsitzenden mit so viel politischer Erfahrung wie Martin Hahn hätte ich mehr Fingerspitzengefühl erwartet.“ Die Landtagsverwaltung sieht nach Auskunft einer Sprecherin keinen Grund für eine Prüfung des Vorgangs.

Bio-Sekt vom Staatsweingut

Zu allem Überfluss hat sich Hahn in der Eile offenbar nicht ausreichend Zeit zur Recherche genommen. Tatsächlich bietet nämlich das Staatsweingut Freiburg seit 2019 einen Biosekt. „Von den Einnahmen des ,Münstersekt Bio Cuvèe Brut’ werden drei Euro je Flasche für den Erhalt des Freiburger Münsters gespendet“, so ein Sprecher des zuständigen Agrarministeriums.

Kostenpunkt: 15 Euro pro Flasche inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten – also fünzig Cent mehr als der Pix-Sekt. Als Vertreter einer Landesinstitution hätte Hahn sogar 20 Prozent Rabatt bekommen.