Ravensburg - Schon gut, wir haben verstanden! Mit der Vielfliegerei und dem hektischen Hin und Her auf dem blauen Planeten verteilen wir Viren und schlechte Gewohnheiten, während wir das Klima zerstören. Was wir zuvor so gerne verdrängten, ist in der Besinnungszeit der Corona-Krise klar ins gesellschaftliche Bewusstsein gerückt. Um die Natur und unsere Ressourcen zu schonen, sollte der mobile Mensch in Zukunft auf das Shopping-Weekend in New York verzichten und das Business-Gewimmel der Messen und Kongresse reduzieren.