Grünen-Fraktionschef mit 100 Prozent im Amt bestätigt

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz ist mit 100 Prozent Zustimmung im Amt bestätigt worden. Der 41-jährige Kirchheimer erhielt 57 Ja-Stimmen, hieß es am Montag in Stuttgart aus der Grünen-Fraktion. Schwarz wird als möglicher Nachfolger gehandelt, wenn Ministerpräsident Winfried Kretschmann (72) spätestens in fünf Jahren abtritt. Die Stuttgarter Abgeordnete Muhterem Aras (55) wurde erneut als Landtagspräsidentin nominiert. Sie erhielt 54 Ja-Stimmen, zwei Abgeordnete votierten mit Nein.

Die Fraktion muss zudem die Nachfolge der drei stellvertretenden Vorsitzenden Thekla Walker, Sandra Boser und Andrea Lindlohr klären. Walker wird neue Umweltministerin, Boser Staatssekretärin im Kultusressort und Lindlohr im neuen, CDU-geführten Ministerium für Wohnen und Landesentwicklung.

