Grüne wollen Kretschmann zum Spitzenkandidaten küren

Drei Monate vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg wollen die Grünen Ministerpräsident Winfried Kretschmann erneut zum Spitzenkandidaten küren. Bei einem wegen der Corona-Pandemie größtenteils digitalen Parteitag heute und am Sonntag soll zudem das Wahlprogramm mit dem Titel „Wachsen wir über uns hinaus“ beschlossen werden. Lediglich die engere Parteispitze wird in der Stadthalle Reutlingen vor Ort sein. Grünen-Bundeschef Robert Habeck hat sein Kommen wegen der Infektionslage abgesagt, wird aber eine Videobotschaft schicken.

Die Grünen führen seit zehn Jahren die Regierung in Baden-Württemberg an - vorher stellte fast sechs Jahrzehnte die CDU den Ministerpräsidenten. Von 2011 bis 2016 hatte die Ökopartei mit der SPD regiert, danach ging sie eine Koalition mit der CDU ein. Während Grünen-Landeschefin Sandra Detzer eine grün-rote Koalition nach einem Wahlsieg am 14. März bevorzugen würde, will sich Kretschmann nicht auf ein Bündnis festlegen. In den Umfragen liegen mal die Grünen vorn, mal rangiert die CDU mit ihrer Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann vorn.

