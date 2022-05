Grüne und CDU treffen sich in Haushaltskommission

Die Spitzen von Grünen und CDU in Baden-Württemberg treffen sich am Montagabend (19.00) zu Beratungen über den nächsten Doppelhaushalt. Unter der Leitung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will die Koalition im Stuttgarter Staatsministerium die Eckpunkte des Etats für die Jahre 2023/2024 festlegen.

Die Steuerschätzung war erfreulich ausgefallen. Für die kommenden beiden Jahre sollen etwa drei Milliarden Euro mehr an Steuern in die Landeskassen fließen. Doch Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) warnt davor, dass der Ukraine-Krieg und die anhaltende Pandemie noch im Herbst auf die Konjunktur und die Steuereinnahmen durchschlagen könnten.

Kretschmann und Bayaz erklärten, es gebe nur geringe Spielräume für Mehrausgaben. Der Regierungschef machte die Vorgabe, es müsse mehr Geld in Klimaschutz und Bildung fließen. Aber auch andere Ministerien fordern weitere Mittel, so etwa Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), der den öffentlichen Nahverkehr voranbringen will.

Bayaz verwies zuletzt darauf, dass wegen Corona ein großes Loch im Haushalt klaffe. Das strukturelle Defizit aus der mittelfristigen Finanzplanung betrage für den Doppeletat allein 5,4 Milliarden Euro. Der Koalitionsvertrag steht seit Beginn unter Finanzierungsvorbehalt. Der anstehende Doppeletat ist allerdings der zentrale Haushalt für die Realisierung der Projekte in dieser Wahlperiode bis 2026.

