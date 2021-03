Grüne um Kretschmann wählen Partner für Koalitionsgespräche

Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl wollen die Grünen in Baden-Württemberg voraussichtlich entscheiden, mit wem sie Koalitionsgespräche beginnen. Das grüne Verhandlungsteam um Ministerpräsident Winfried Kretschmann trifft sich am heutigen Mittwoch in der Regierungszentrale in Stuttgart, um die drei Sondierungsgespräche mit den potenziellen Partnern zu bewerten. Es geht um die Frage, ob die Grünen eine Neuauflage der Koalition mit der CDU anstreben oder ein Ampelbündnis mit SPD und FDP.

Die grünen Wahlsieger um Kretschmann haben bisher nicht erkennen lassen, ob sie weiter mit der CDU regieren oder lieber zu einem Dreierbündnis wechseln wollen. Alle drei potenziellen Partner seien in der Sondierung sehr zugewandt und kompromissbereit gewesen, hieß es. Es stehe weiter 50:50. Allerdings gibt es dem Vernehmen nach im Landesvorstand und in der Fraktion eine Tendenz zur Ampel. Andererseits hat der 72 Jahre alte Regierungschef immer wieder betont, wie wichtig ihm Stabilität und Verlässlichkeit ist.

Das Verhandlungsteam, zu dem neben Kretschmann die Grünen-Landeschefs Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand sowie der Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz gehören, muss im Landesvorstand eine Empfehlung abgeben. Dann wird dort über Koalitionsgespräche entschieden. Dem Vernehmen nach halten sich die Vorstandsmitglieder zu einer Schalte bereit. Allerdings wird nicht völlig ausgeschlossen, dass die endgültige Entscheidung erst am Donnerstag fällt.

© dpa-infocom, dpa:210330-99-31417/2