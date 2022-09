Grüne schreiben Liebesbrief an den ländlichen Raum

Seit mehr als einem Jahrzehnt führen die Grünen inzwischen die Regierung in Baden-Württemberg. Damit das auch nach der Ära Winfried Kretschmann so bleibt, hat die Partei am Wochenende in Donaueschingen den ländlichen Raum in den Fokus ihres Landesparteitags gerückt. Denn sie weiß: In den Dörfern hat ihr größter Konkurrent CDU das größte Potenzial zum Gegenangriff. Auch mit einem Beschluss zum stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien haben die Südwest-Grünen ihrem Koalitionspartner den Kampf angesagt.

Mit ihrem Leitantrag zur Stärkung des ländlichen Raums wollten die beiden Landesvorsitzenden Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller beim ersten Parteitag unter ihrer Führung ein Signal senden. Zu häufig werde die Partei nämlich noch als Vertreterin der Städter wahrgenommen, hatte Schwelling vorab der „Schwäbischen Zeitung“ gesagt.

Keine Kritik an Gebietsreform

In dem Papier geht es um Stärken, wie die der Wirtschaft auf dem Land, oder auch um ehrenamtliches Engagement. Und es geht um Herausforderungen wie Kinderbetreuung, Fachkräftemangel und Mobilität auch ohne eigenes Auto. Überraschend wenig kontrovers ging es zu in der Aussprache zum Papier. Auch das Ziel, nach 50 Jahren wieder eine Gebietsreform im Land zu starten und eine neue ,Fusions- und Kooperationsrunde’ zu beginnen, wie es im Text heißt, blieb unwidersprochen.

Einige Delegierten, vor allem aus eben jenen ländlichen Räumen, zeigten sich mäßig glücklich. Trotz der umfänglichen 16 Seiten bleibe das Papier zu vage, kritisierte etwa Ursula Voelkel aus dem Kreisverband Sigmaringen. Wie könne auf dem Land der Konflikt zwischen Flächenschonen und dem Wunsch der Menschen nach freistehendem Eigenheim gelöst werden? Hier brauche es mehr alternative Ideen von den Grünen, forderte sie ebenso wie mehr Radwege für alle statt Radschnellwege für manche. Mathis Ruben Hoheisel aus dem selben Kreisverband kritisierte, dass im Papier nichts zum konfliktträchtigen Abbau von Ressourcen wie Kalk im Donautal oder Kies stehe. Auch Annette Reif vom Kreisverband Tuttlingen sprach von fehlenden konkreten Ideen. Für sie sei es normal, dass Unternehmen 4000 Menschen einen Arbeitsplatz böten in einem Ort mit nur halb so vielen Einwohnern, sagte die Managerin eines Automobilzulieferers. In diesen Orten dominiere nach wie vor die CDU. „Um diese Stimmen zu bekommen, hilft meiner Meinung nach der Leitantrag nicht wirklich“, sagte Reif. Zwar ernteten die Kritiker für ihre Zwischenrufe viel Applaus, die große Mehrheit der rund 200 Delegierten stimmte aber für den Leitantrag.

Auch für das Gelingen der Energiewende sei der ländliche Raum wesentlich, heißt es in dem Papier. Schließlich würden dort Windräder gebaut und Freiflächen-Photovoltaikanlagen errichtet. Davon sollen es noch mehr werden als bisher, haben die Grünen nun beschlossen.

Mehr Platz für Windräder

Zwei Prozent der Landesfläche werden bis 2025 für erneuerbare Energien reserviert. So stand es bereits im Klimaschutzgesetz des Landes, bevor die Ampel-Koalition im Bund ein solches Ziel ebenfalls gesetzlich verankert hat. Das reicht nicht mehr, finden die Grünen im Südwesten angesichts Klimakrise und unsicherer Energieversorung in Folge des russischen Angrifffskriegs gegen die Ukraine. Künftig sollen es drei Prozent sein – zwei Prozent für Windkraft, ein Prozent für PV-Anlagen auf der Fläche. Außerdem sollen bis 2035 alle Dächer und Parkplätze im Land mit Solaranlagen bestückt werden. Das hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann bereits am Samstag gefordert. Nicht nur der Staat, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger müssten Verantwortung in den Zeiten der Krisen und des Wandels übernehmen.

Für Neubauten aller Art gilt eine Solardachpflicht bereits, für grundlegende Dachsanierungen kommt sie zum Jahreswechsel. „Jedes geeignete Haus im Land soll ein kleines Sonnenkraftwerk werden“, forderte Kretschmann. Dass mit einer solchen Regelung tief ins Eigentumsrecht der Menschen eingegriffen würde, sei schwierig. Aber: „In einer Krise muss man auch disruptiv denken.“ Es sei doch „Wahnsinn“, die Infrastruktur an Dächern im Land nicht zu nutzen. Wären alle mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, könnten damit 17 Millionen Haushalte im Land versorgt werden – drei Mal so viele als es im Südwesten gibt. 80 Prozent des Strombedarfs könne damit abgedeckt werden. Man dürfe nicht endlos lange über den Eigentumsbegriff streiten, sagte er. „Das ist der Spirit, den ich aus dem Silicon Valley mitgenommen hab“, Dinge zu ermöglichen und groß zu denken. Das sei schon immer Kern der Grünen gewesen und habe die Partei in ihren Anfängen stark gemacht.

Kampfansage an die CDU

Mit diesem Ziel waren die Grünen beim Ringen mit der CDU um eine Reform des Klimaschutzgesetzes jüngst gescheitert. Umweltministerin Thekla Walker will das nicht so stehen lassen. „Wir wollen in einem Jahr nochmal mit dem Koalitionspartner verhandeln“, sagte sie.

Kretschmann und die Bundesvorsitzende Ricarda Lang gaben der CDU Mitschuld an der aktuellen Energiekrise. „Jetzt fallen uns die strategischen Fehlentscheidungen der letzten Bundesregierungen auf die Füße“, so Kretschmann. „Angesichts dessen, in welche energiepolitische Abhängigkeit von Russland uns CDU und SPD in den letzten 20 Jahren gebracht haben, da würde ich mir schon ein bisschen mehr Demut wünschen.“ Er und Lang verteidigten denn auch ihren Parteifreund und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gegen jüngste Kritik. Man könne nicht in wenigen Monaten Jahre verfehlter Energiepolitik ungeschehen machen, betonte Lang – Habeck sei aber dabei, genau das zu tun. In einer Videobotschaft an die Delegierten sprach sich Habeck erneut dafür aus, den Strompreis zu deckeln und Haushalten und den Unternehmen einen Grundbedarf an Gas zu subventionieren. Er sagte aber auch: „Wir werden nicht alle Verluste kompensieren können.“

Geht es nach den Südwest-Grünen, sollen nicht nur akute Härten abgefedert werden, sondern auch massiv in den Klimaschutz investiert werden. Auch dazu haben sie einen Beschluss gefasst. Der Bund soll dafür 2023 die Schuldenbremse aussetzen. „Aus so einer Krise kann man sich nicht heraussparen“, sagte Lang.