Grüne müssen Worten Taten folgen lassen

Auch wenn sie sich oft an ihrem Ministerpräsidenten reiben: Die Südwest-Grünen wissen, dass niemand aus ihren Reihen die Seele des Landes so glaubhaft verkörpert wie Winfried Kretschmann – gerade weil er sich bei Streitthemen wie etwa dem Auto ganz ungeniert gegen die Parteiräson stellt. Wenn sie nach der Ära Kretschmann stark bleiben wollen, müssen sie den ländlichen Raum besetzen. Dass die Grünen auch in diesem traditionellen Hoheitsgebiet der CDU bei Landtagswahlen fulminante Wahlerfolge feierten, haben sie vor allem ihm zu verdanken.

Dabei reicht es nicht, Stärken und Probleme des ländlichen Raums auf 16 Seiten niederzuschreiben. Zu vieles bleibt im Ungenauen. Wenn sie die CDU als Baden-Württemberg-Partei dauerhaft ablösen wollen, müssen die Grünen konkreter werden und den Worten Taten folgen lassen. Und sich hinter einem Kandidaten versammeln, der Kretschmanns Erbe verkörpert. Dieses Potenzial hat aktuell wohl nur Cem Özdemir.