Grüne gründen eigene Agentur für Bundestagswahlkampf

Die Grünen gründen für den Bundestagswahlkampf eine eigene Kampagnen-Agentur. Der Agenturname „neues tor 1“ lehne sich nicht nur an die Adresse der Parteizentrale in Berlin-Mitte an, sondern solle auch als Kampfansage an die Union um Platz eins verstanden werden, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag). Dabei vertrauten die Grünen auch auf Werbeprofis, die Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann beraten.

Bundesgeschäftsführer Michael Kellner unterstrich, dass die Grünen im Wahlkampf die Union herausfordern wollten. „Wir bauen nur für diesen Zweck eine Agentur, mit der wir auf Sieg setzen, um den Kurs dieses Landes zu bestimmen“, sagte er den Funke-Zeitungen. Für den Wahlkampf und die Kampagne stehen dem Bericht zufolge zehn Millionen Euro bereit. Die Mitarbeiterzahl in der Bundesgeschäftsstelle werde von 50 auf 125 Beschäftigte aufgestockt.

Als strategischer Berater für den Bundesvorstand und dramaturgischer Leiter für die Kampagne wird laut Funke-Zeitungen Matthias Riegel von der Berliner PR-Agentur Wigwam agieren, der aktuell den Wahlkampf von Kretschmann in Baden-Württemberg leitet, wo im März 2021 ein neuer Landtag gewählt wird. Bereits 2016 war Riegel maßgeblich an der Wahlkampagne der Grünen im Südwesten beteiligt. Damals wurden die Grünen mit 30,3 Prozent erstmals vor der CDU stärkste politische Kraft.