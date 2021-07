Die grün-schwarze Koalition im Südwesten will im Haushalt 2022 ohne neue Kredite auskommen. „Es gibt keine neuen Schulden“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nach der Sitzung der Haushaltskommission am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die Eckpunkte des Etats für das nächste Jahr seien „in trockenen Tüchern“.

