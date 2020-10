Die Grünen bleiben beliebteste Partei in Baden-Württemberg. Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, würden 34 Prozent der Bürger im Südwesten der Ökopartei ihre Stimme geben. So lautet das Ergebnis des aktuellen BW-Trends, den das Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag von SWR und „Stuttgarter Zeitung“ erstmals seit Ende April erhoben hat. Die CDU bleibt in der Wählergunst stark.

Große Überraschungen zur politischen Stimmung im Land bietet der aktuelle BW-Trend im Vergleich zum Frühjahr nicht. Die Grünen bleiben laut Umfrage unverändert bei 34 Prozent und damit stärkste Kraft. Die CDU verliert einen Prozentpunkt und landet bei 29 Prozent. An den Werten für die SPD (11 Prozent) und die FDP (6 Prozent) ändert sich nichts. Die AfD verliert einen Prozentpunkt und liegt demnach bei 11 Prozent. Laut BW-Trend würde es keine andere Partei in den Landtag schaffen.

Wenig erfreulich dürften die Ergebnisse für CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann sein. Lediglich 24 Prozent der Befragten äußerten sich der Umfrage nach mit der Arbeit der Kultusministerin zufrieden. Das sind fünf Prozentpunkte weniger als vor einem halben Jahr. An ihrem Bekanntheitsgrad hat sich derweil nichts geändert. Vier von zehn Umfrage-Teilnehmern gaben an, Eisenmann nicht zu kennen und ihre Arbeit demnach nicht beurteilen zu können.

Mit Kretschmanns Tun zeigten sich indes 77 Prozent der Befragten zufrieden – das ist ein Prozentpunkt weniger als im Frühjahr. Dieses Ungleichgewicht zwischen den Kandidaten zeigt sich auch im direkten Vergleich. Gefragt nach ihrem Wunschkandidaten sprachen sich 66 Prozent (minus 3 Prozentpunkte) für Kretschmann aus, für Eisenmann votierten unverändert 13 Prozent.

Viel Rückenwind erfährt die grün-schwarze Landesregierung für ihr Corona-Krisenmanagement. Die Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit ist mit 67 Prozent (plus 1 Prozentpunkt) so hoch wie noch nie. 59 Prozent der Befragten äußerten sich zur Zeit der Erhebung einverstanden mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. 27 Prozent wünschten sich eine Verschärfung, 12 Prozent halten die Regeln zum Schutz vor Neuinfektionen für übertrieben.

Insgesamt blickten die Baden-Württemberger aber wieder optimistischer in die Zukunft als Ende April. Damals blickten 56 Prozent mit Sorge oder großer Sorge auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Zukunft. Nun sagten das 42 Prozent.

Für die repräsentative Umfrage wurden von 8. bis 13. Oktober 2020 insgesamt 1001 Wahlberechtigte in Baden-Württemberg telefonisch befragt.

