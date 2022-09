Grünen-Bekenntnis zum ländlichen Raum - Kritik aus Sigmaringen und Tuttlingen

Die Grünen in Baden-Württemberg haben bei ihrem Parteitag am Samstag in Donaueschingen ein Bekenntnis zum ländlichen Raum abgelegt. Eine große Mehrheit der Delegierten stellte sich hinter den Leitantrag der Parteispitze „Weil Zukunft vor Ort beginnt“, der auf 16 Seiten beschreibt, wie die Grünen das Leben und Arbeiten jenseits der großen Städte stärken wollen. Manche Delegierte aus diesen Räumen, etwa aus Sigmaringen und Tuttlingen, äußerten indes Kritik.

Für die beiden noch recht neuen Landesvorsitzenden Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller ist der Leitantrag zugleich ein Signal. Zu häufig werde die Partei noch als Vertreterin der Städter wahrgenommen, hatte Schwelling vorab der „Schwäbischen Zeitung“ gesagt. Der Fokus auf den ländlichen Raum beim Parteitag sollte einen Gegenpunkt setzen.

In dem Papier geht es um Stärken, wie die der Wirtschaft auf dem Land, oder auch um ehrenamtliches Engagement. Und es geht um Herausforderungen wie Kinderbetreuung, Fachkräftemangel und Mobilität auch ohne eigenes Auto. Überraschend wenig kontrovers ging es zu in der Aussprache zum Papier. Auch das Ziel, nach 50 Jahren wieder eine Gebietsreform zu starten und eine neue ,Fusions- und Kooperationsrunde’ zu beginnen, blieb unwidersprochen.

Kritik von Delegierten

Einige Delegierten, vor allem aus eben jenen ländlichen Räumen, übten indes deutliche Kritik. Es sei zwar gut, dass der ländliche Raum in den Fokus rücke, sagte etwa Ursula Voelkel aus dem Kreisverband Sigmaringen. Manche Konflikte, die sie in der Kommunalpolitik ausfechten, würden indes nicht angesprochen. „Da steht ziemlich viel drin zu Innenentwicklung und Dorfkerne. Das machen wir, das gibt’s schon lang“, sagte Voelkel zum Leitantrag. „Damit alleine können wir die Wohnraumprobleme im ländlichen Raum aber nicht lösen.“ Noch immer sei das Einzelhaus die begehrteste Wohnform auf dem Land. Entsprechen groß sei daher auch der Wunsch der Kommunen, immer weitere Baugebiete hierfür auszuweisen. „Meine Stadtratskollegen sagen, wir haben die Flächen, die man noch bebauen kann, lasst uns die nutzen. Das sind die Kämpfe, die wir führen.“ Hier brauche es mehr alternative Ideen von den Grünen, die fehlten in dem Papier.

Verärgert äußerte sie sich zudem über eine Passage, in der es um einen Ausbau von Radschnellwegen gehe. „Wir fahren auf einer Straße, wo die Autos 100 fahren“, sagte sie und sprach sich für mehr Radwege für alle statt Radautobahnen für wenige aus.

Mathis Ruben Hoheisel aus dem gleichen Kreisverband kritisierte, dass im Papier nichts zum konfliktträchtigen Abbau von Ressourcen wie Kalk im Donautal oder Kies stehe. „Wir brauchen eine wirkliche Auseinandersetzung mit den Knackpunkten im ländlichen Raum“, betonte er. „Ich werde deshalb den Leitantrag ablehnen.“

Konkrete Ideen scheinen zu fehlen

„Mir geht der Leitantrag nicht weit genug“, sagte Annette Reif vom Kreisverband Tuttlingen. „Mir fehlen überzeugende, konkrete Ideen. Mir bleibt zu unklar, welche Taten jetzt folgen.“ Für sie sei es normal, dass Unternehmen 4000 Menschen einen Arbeitsplatz böten in einem Ort mit nur halb so vielen Einwohnern. In diesen Orten dominiere nach wie vor die CDU. „Um diese Stimmen zu bekommen, hilft meiner Meinung nach der Leitantrag nicht wirklich“, sagte Reif. „Es braucht mehr Konkretes, mehr Struktur.“

Die Kritiker ernteten für ihre Zwischenrufe viel Applaus, die große Mehrheit der rund 200 Delegierten stimmte aber für den Leitantrag – sehr zur Freude der beiden Landesvorsitzenden. „Das ist nicht das Ende, sondern der Start einer Tour, mit der wir als Grüne den ländlichen Räumen stark machen wollen“, erklärte Haggenmüller.