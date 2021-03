Grüne ändern Zeitplan für Verkündung der Koalitionsgespräche

Der Spitze der Südwest-Grünen hat am Mittwoch den Zeitplan für die Verkündung der potenziellen Koalitionspartner nach hinten verschoben. Ursprünglich sollten die möglichen Partner CDU sowie FDP und SPD nach der Sitzung des Landesvorstands der Grünen an diesem Mittwochabend um 18.00 Uhr über die Entscheidung informiert werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Parteikreisen in Stuttgart. Nun tagt der Grünen-Landesvorstand doch erst an diesem Donnerstag um 8.00 Uhr. Ob die anderen Parteien über die Empfehlung der grünen Verhandlungsgruppe um Ministerpräsident Winfried Kretschmann noch am Mittwochabend informiert werden, war zunächst unklar. Als Begründung für die Sitzung am Donnerstag hieß es von Grünen-Seite nur, man wolle zunächst die eigenen Gremien informieren.

© dpa-infocom, dpa:210331-99-43602/2