Grün-Schwarz will Start-ups nach Baden-Württemberg locken

Grüne und CDU wollen den Südwesten zu einem maßgeblichen Ort für Unternehmensgründungen machen. „Baden-Württemberg soll zu einem der führenden Start-up-Hotspots in Europa werden“, erklärten die Spitzen um Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und CDU-Landeschef Thomas Strobl bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags am Mittwoch auf dem Forschungscampus Arena2036 in Stuttgart. So solle das Angebot des Landes für Risikofinanzierungen ausgebaut werden, mit dem Ziel, vor allem kapitalintensive Wachstumsfinanzierungen zu unterstützen.

„Einen Schwerpunkt legen wir dabei auf besonders erfolgsversprechende Start-ups, die sich auch an ökologischen und sozialen Zielen orientieren.“ Es sollen auch speziell Frauen bei Gründungen gefördert werden. Es werde angestrebt, den Anteil von Start-up-Gründerinnen bis zum Ende der Legislaturperiode zu verdoppeln.

© dpa-infocom, dpa:210505-99-475179/2

Arena2036