Grün-Schwarz will Kennzeichnungspflicht für Polizei

Die grün-schwarze Landesregierung will an diesem Dienstag eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten bei Großeinsätzen wie Fußballspielen und Demonstrationen auf den Weg bringen. Mit dem Gesetzentwurf sollen Ermittlungen gegen Polizisten nach solchen Einsätzen erleichtert werden. Bei der Kennzeichnungspflicht handelt es sich um ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag, auf das insbesondere die Grünen gedrungen hatten. Innenminister Thomas Strobl (CDU) setzt das nun gegen den Willen der Deutschen Polizeigewerkschaft um. Wann die Regelung in Kraft tritt, ist noch unklar. Betroffen sind laut Innenministerium aber nur 1640 der der mehr als 29.000 Beamten im Land.

Darüber hinaus will Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in der Regierungs-Pressekonferenz (12.00) über eine Ausweitung der Bürgerbeteiligung informieren. Demnach soll es künftig mehr Bürgerforen zu Gesetzesvorhaben der Regierung geben.

