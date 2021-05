Großeinsatz bei Ansammlungen in Stuttgart

Bei einem Großeinsatz der Polizei in Stuttgart sind sechs Menschen festgenommen worden. Mehrere Menschen hatten sich am Samstagabend in der Innenstadt versammelt, teilte die Polizei mit.

Als die Beamten die vereinzelten Gruppen aufgrund des geltenden Alkoholverbots und den Regelungen aufgrund der Corona-Schutzverordnung ansprachen, reagierten die Menschen zunehmend aggressiv. Es kam zu mehreren Flaschenwürfen und Auseinandersetzungen. Fünf Polizeibeamte wurden dabei verletzt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.