Größte Kino-Leinwand der Welt steht im Ländle - atemberaubendes Erlebnis, atemberaubender Preis

Seit genau zwei Wochen läuft der neue Bond jetzt in den Kinos. Alle mussten lange darauf warten – denn wegen der Corona-Pandemie wurde die Filmpremiere einige Male nach hinten verschoben. So auch die Eröffnung des neuen Imax Kino in Leonberg, denn die wollten Bond auf einer ganz besonderen Leinwand zeigen. Auf der größten Kinoleinwand der Welt.

Die ist schlappe 38 Meter breit und 22 Meter hoch. Macht eine Fläche von mehr als 800 Quadratmetern, was etwa der Größe von drei Tennisplätzen entspricht. Auf die Leinwand würde sogar der größte je entdeckte Wal passen. Doch hinter solch großem Kino-Spaß stecken auch große Kosten. Die Leinwand kostet den Familienbetrieb 19.000.000 Euro.