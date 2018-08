Der Ausbau der Stellplätze für Lastwagen an Autobahnen kommt nur langsam voran. So seien in diesem Jahr 108 zusätzliche neue Stellplätze an der Tank- und Rastanlage Bühl an der Autobahn 5 hinzugekommen, teilte das Verkehrsministerium in Stuttgart mit. Dennoch sei der Stellplatzmangel insbesondere entlang der hoch belasteten Transitstrecken im Land weiterhin groß. Besonders betroffen seien die Autobahn 5 im südlichen Bereich Richtung Schweiz, die Autobahn 6 sowie die Autobahn 8. Im Südwesten fehlen rund 2300 Stellplätze. Eine genauere Prognose zum Bedarf und zur künftigen Entwicklung soll Ende des Jahres vorliegen. Insgesamt gibt es zurzeit 6 700 Parkplätze.

