Großer Andrang in den Wahllokalen - Erste Ergebnisse von der Europa-Wahl im Südwesten

Bei den Europawahlen zeichnet sich in Baden-Württemberg bis zum Nachmittag eine höhere Wahlbeteiligung ab. Stand 14 Uhr hätten unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,6 Prozent der Wahlberechtigten in den Südwest-Wahllokalen ihre Stimme abgegeben, teilte Landeswahlleiterin Cornelia Nesch am Sonntag mit - ein Anstieg um 5,2 Prozentpunkte im Vergleich zu 2014. Damals hatten den Angaben zufolge zum selben Zeitpunkt nur 24,4 Prozent gewählt.

Gute Beteiligung im Landkreis Biberach

Rund 154.000 Menschen im Landkreis Biberach sind an diesem Sonntag zur Europa- und Kommunalwahl aufgerufen. Bis Sonntagmittag hatten 23 Prozent der Wahlberechtigten eines der 21 Wahllokale in Biberach und den Teilorten aufgesucht. „Das ist ein guter Wert“, sagt die Sprecherin der Stadtverwaltung, Andrea Appel, auf Nachfrage von „Schwäbische.de“. Nicht mit eingerechnet in diese Zahl sind die Briefwähler. Hierbei hatten der Verwaltung rund 5000 Anträge vorgelegen.

Am 26. Mai 2019 werden in Baden-Württemberg die Gemeinderäte in 1.101 Städten und Gemeinden sowie die Ortschaftsräte in 410 Gemeinden mit Ortschaftsverfassung gewählt. Gewählt werden auch die Kreisräte in den 35 Landkreisen. Schwäbische.de erklärt, wie eine Kommunalwahl funktioniert.

Alles zu Wahl im Landkreis Biberach gibt es hier.

Rumänische Wähler sind wütend über Wartezeiten im Alb-Donau-Kreis

Rund 140.000 Menschen im Alb-Donau-Kreis und 87.000 Menschen in Ulm sind wahlberechtigt und dürfen ihre Stimme abgeben bei der Europa- und Kommunalwahl.

Wie wurde in meinem Kreis, in meiner Stadt, in meiner Gemeinde oder sogar in meinem Ort gewählt? Das ist der aktuelle Stand:

Auf der Laichinger Alb, vor allem in den Gemeinden Laichingen, Merklingen, Nellingen sowie in Westerheim und Heroldstatt war am Morgen ein großer Andrang. Teils bildeten sich Schlangen vor den Wahlurnen.

In Ulm hat sich am Sonntagnachmittag vor dem Kepler-Gymnasium ein Menschenauflauf gebildet. Dort warten Hunderte rumänische Wähler auf dem Wahllokal und sind sauer über die langen Wartezeiten. Auch die Polizei ist im Einsatz. Alles zur Wahl in Ulm gibt es hier.

Die Wahlbeteiligung im Bodenseekreis

Erste Informationen zur Wahlbeteiligung sind aus Friedrichshafen bekannt. Hier haben nach Angaben der Stadtverwaltung 9.200 Menschen Briefwahlunterlagen beantragt. Inklusive Briefwahl lag die Wahlbeteiligung um 12 Uhr bei über 30 Prozent. Alle aktuellen Entwicklungen zur Wahl im Bodenseekreis finden Sie hier.

Großes Interesse an den Wahlen im Raum Wangen

Das Interesse der Bürger an den Europa- wie auch an den Kommunalwahlen scheint groß. Dies ergab eine stichpunktartige Umfrage in einigen Wahllokalen im Raum Wangen. Alles zur Wahl im Allgäu erfahren Sie hier.

+++ Europa-Wahl +++

Die CDU hat nach einer SWR-Prognose die Europawahl in Baden-Württemberg gewonnen, aber deutliche Verluste erlitten. Demnach kommt sie auf 30,0 Prozent. Bei der Europawahl 2014 waren es noch 39,3 Prozent.

Nach der Prognose des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap vom Sonntag steigern die Grünen ihr Ergebnis von 13,2 Prozent im Jahr 2014 auf jetzt 25,0 Prozent. Sie liegen damit auf dem zweiten Platz vor der SPD, die von 23 Prozent (2014) auf jetzt 13,5 Prozent abrutschte.

Die AfD kommt auf 9,0 Prozent nach 7,9 Prozent vor fünf Jahren. Die FDP verzeichnet 7,5 Prozent (2014: 4,1 Prozent).

Vom 23. bis 26. Mai 2019 findet in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Europawahl statt. Die Europawahl 2019 ist die neunte Direktwahl zum Europäischen Parlament.

Mehr als 400 Millionen Wahlberechtigte in 28 Staaten bestimmen das zukünftige EU-Parlament. Zum Abschluss der viertägigen Europawahl bestimmen Deutschland und 20 weitere Länder an diesem Sonntag ihre neuen Abgeordneten. Auch im Alb-Donau-Kreis und in Ulm geben die Menschen ihre Stimme ab.

Nach Schließung der deutschen Wahllokale um 18 Uhr werden am Abend erste Prognosen aus allen 28 EU-Staaten zur Verteilung der 751 Mandate im EU-Parlament veröffentlicht (ab etwa 19.30 Uhr). Die letzten Wahllokale schließen um 23 Uhr in Italien. Hier laufen nach und nach die Ergebnisse aus der Region zur Europawahl ein: Ergebnisse Europawahl 2019.

Der Südwesten

Bei den Kommunalwahlen in den 1101 Südwest-Gemeinden haben die Wähler mehrere Dutzend Stimmen, die sie an die Kandidaten für den Gemeinderat vergeben können. Zudem werden in rund 400 Gemeinden die Mitglieder der Ortschaftsräte bestimmt, und in 35 Landkreisen steht die Wahl der neuen Kreistage an. Im Raum Stuttgart wählen die Bürger auch die Mitglieder der Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart. Die Auszählung für die Kommunalwahlen wird mehrere Tage dauern.

Bei der Europawahl werden die Mitglieder des Europäischen Parlamentes bestimmt. Ein vorläufiges Ergebnis sollte am späten Sonntagabend vorliegen. Vor fünf Jahren hatte im Südwesten die CDU mit 39,3 Prozent klar vorne gelegen. Auf den zweiten Platz kam die SPD mit 23 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,1 Prozent.

Nach einer Umfrage des Instituts Infratest Dimap im Auftrag des SWR, die Mitte Mai veröffentlicht wurde, müssen CDU und SPD bei der Europawahl mit Verlusten rechnen. Die CDU bliebe nach dieser Erhebung aber stärkste Kraft. Großer Gewinner könnten die Grünen sein. Die Umfrage sah die Ökopartei vor der SPD auf dem zweiten Platz.

Der Ausgang der Europa- und Kommunalwahlen wird auch landespolitisch mit Spannung erwartet. In der Südwest-CDU steht die Frage an, wer die Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2021 führt. Dabei dürfte nach Ansicht vieler Regierungsvize Thomas Strobl, der auch Landesparteichef ist, ins Rennen gehen. Konkurrentin könnte Kultusministerin Susanne Eisenmann sein. Beide haben sich dazu aber noch nicht geäußert.

