Ein Brand in einem Recyclingbetrieb in Mannheim hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Insgesamt habe es auf der Halde des Recyclingbetriebs in der Neckarstadt West auf einer Fläche von 400 Quadratmetern gebrannt, teilte die Feuerwehr am Dienstagabend mit. Anwohner wurden wegen der Rauchentwicklung dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am Abend war das Feuer den Angaben zufolge unter Kontrolle. Messungen hätten keine Hinweise auf eine Gefahr ergeben, hieß es. Eine Geruchsbelästigung bestehe jedoch fort.