Große Anteilnahme bei Trauerfeier für Thomas Schäuble in Gaggenau

Gaggenau (dpa/lsw) - Unter großer Anteilnahme von Politik und Bevölkerung ist am Donnerstag im badischen Gaggenau (Kreis Rastatt) des früheren baden-württembergischen Innenministers Thomas Schäuble (CDU) gedacht worden. Er war am Donnerstag vor einer Woche im Alter von 64 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Zur zentralen Trauerfeier in der rund 800 Menschen fassenden Jahnhalle war viel Polit-Prominenz gekommen. Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU) war einer der Trauerredner.

Der jüngere Bruder von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) diente in der Regierung Teufel 13 Jahre als Minister, seit 2004 war er Chef der landeseigenen Brauerei Rothaus. Thomas Schäuble, der von 1984 bis 1991 Oberbürgermeister von Gaggenau war, sollte nach der Trauerfeier im engsten Kreis beigesetzt werden.

Neben Wolfgang Schäuble gaben Landtagspräsident Guido Wolf (CDU), Minister der grün-roten Landesregierung, eine Reihe von Ex-Ministern sowie zahlreiche Weggefährten Thomas Schäuble die letzte Ehre. Dieser lag in einem mit Tannenreisig und roten Rosen bekränzten Sarg - flankiert von Trauerkränzen und einer Ehrenwache von Polizei und Feuerwehr.

„Heute ist ein trauriger Tag für Gaggenau, denn wir müssen eine große und hochverdiente Persönlichkeit unserer Stadt zu Grabe tragen“, sagte Oberbürgermeister Christof Florus (parteilos). Für ihn gehörte Thomas Schäuble zu den „Granden der Politik“.