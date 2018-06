Bei einem Großbrand ist die Fabrikationshalle eines Sägewerks in Vöhrenbach (Schwarzwald-Baar-Kreis) zerstört worden. Das Feuer brach am frühen Donnerstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache aus, wie die Polizei mitteilte. Verletzte gab es nicht. Die Schadenshöhe lag nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. Das Gebäude sei nach Angaben der Polizei erheblich einsturzgefährdet. Hinweise auf eine eine vorsätzliche Brandlegung lagen den Beamten zunächst nicht vor. Zur Ermittlung der Brandursache soll am Freitag ein Brandsachverständiger hinzugezogen werden.

Mitteilung